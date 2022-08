Creedence Clearwater "Revived" in concerto al parco Cava delle More a Monselice

Giovedì 11 agosto al tramonto , alle ore 20.30, il Parco Cava delle More di Monselice (situato nell'omonima via) ospita un grande evento musicale, in quello che e' uno spazio naturale incredibilmente affascinante nel cuore del parco regionale dei Colli Euganei e dove il paesaggio la fa da padrone, che già ha visto prtagonisti alcuni importanti artisti sul palco immerso nel verde.

Arrivano i Creedence Clearwater "Revived" guidati da Johnny "Guitar" WIlliamson, in tour in Italia in questi giorni distribuiti da Tempi e Ritmi.

Dopo Fontigo (TV) Sassari, Accadia (FG) Lido degli Scacchi.(FE) Custoza (VR) prima di andare a Lagundo (BZ) i quattro "vecchietti del rock" tornano domani a grande richiesta nel padovano, dove sono stati già acclamati varie volte negli ultimi anni.

Da più di trent'anni fanno rivivere le atmosfere, le canzoni, i suoni e la magia di successi dei mitici Creedence Celarwater Revival, la band che suonò a Woodstock nel 1969 e si sciolse nel 1972 per la separazione artistica dei due fondatori, i fratelli Fogerty.

Dal 1990 il super-gruppo internazionale di grandi ed esperti musicisti, formato, oltre che da Johnny "Guitar" Williamson (già virtuoso chitarrista dei Titanic della hit "Sulana") dal barbuto "nonno rock" Wally Day alla batteria, dal magnetico Chris Allen al basso e dall'esuberante John W. Doyle, cantante e chitarrista, ha dato ulteriore gloria alle canzoni storiche dei Creedence.

Tom Fogerty aveva dichiarato, a fine anni ottanta , senza poi mai riuscire a farlo davvero, di voler tornare a far splendere nuovamente l'epopea di quelle canzoni.

Williamson, anche come omaggio a Tom Fogerty, che conobbe qualche anno prima e che poi scomparve per un male incurabile nel 1990, fondò, con Chris Allen & c., i Creedence "Revived", riportando in tour brani come "Proud Mary", "Have you ever seen the rain", "Molina", "Fortunate son", "Heard it to the grapevine" "Green river" che c'era tanta voglia di riascoltare.

Biglietti

Biglietti su vivaticket circuito e negozi (euro 16) e al botteghino (euro 19)

Info 353.4251703 - 366.4231992

Info web

https://www.facebook.com/CavaDelleMore

https://www.vivaticket.com/it/ticket/creedence-clearwater-revived

Foto articolo da comunicato stampa