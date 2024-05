Mamma! Che maggio: "Crescere con i libri" il 21 maggio 2021, ore 10-11.45 presso il Comune di Limena Via Roma 44 - Sala Barchessina, piano terra. I benefici della lettura in famiglia fin da neonati e gli effetti sul linguaggio e non solo.



Incontro gratuito su iscrizione:

https://forms.gle/onNWbJtXX5EnWQqaA

+39 349 105 1953

Dott.ssa Fabiola Greggio – Educatrice prenatale e neonatale – Laurea in Scienze per la formaizone dell’infanzia e della preadolescenza. Associazione Insieme- https://assinsieme.com/web/.

Per tutto il mese di Maggio torna nel comune di Limena la seconda edizione di MAMMA CHE MAGGIO. Rassegna dedicata alle donne, alle madri, ma anche ai padri, ai bambini ai giovani. Si propone di essere un momento di riflessione, e celebrazione per la comunità, attraverso una varietà di eventi, workshop, e iniziative culturali. Pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092424754061.