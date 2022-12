Cristian Cicci Bagnoli Quartet al Weedoo di Limena

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/673734887717061/

Domenica 1 gennaio dalle ore 21.45 alle 23.45

Cristian Cicci Bagnoli Quartet at WEeDOo @Limena PD

Weedoo Risto-Pub Birreria

Cristian Cicci Bagnoli Quartet.

Una super band formata da Cristian Bagnoli, chitarra/voce (Steve Rogers band, Gallo Team, Turnista).

Tommy Graziani, batteria (Ivan Graziani, Tricarico, Vallesi, Sarah James Morris).

Marco Dirani, basso (Tozzi, Ron, Cocciante, The voice band, Annalisa).

Salvatore Bazzarelli, tastiere (custodie cautelari, notte delle chitarre, Alberto Radius).

La band è in tour per promuovere l’ultimo disco di Cicci ( OUT ).

Lo spettacolo propone un repertorio che varia da pezzi blues, fusion, prog (strumentali) presi dai 5 dischi solisti di Cicci, a piccole chicche prese dal repertorio di Ivan Graziani e Steve Rogers Band..... ed altre perle dal cauntautorato italiano!

