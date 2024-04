Cristiano De André con "De Andrè #deandrè - Best of live tour" all'anfiteatro Camerini di Piazzola

A 25 anni dalla scomparsa di Faber, un concerto-omaggio alle sue canzoni immortali a Piazzola sul Brenta arriva Cristiano De André con "De Andrè #deandrè - best of live tour" il 27 luglio 2024 all'anfiteatro Camerini.

Dettagli

Si arricchisce con un nuovo grande nome il cartellone degli artisti che quest'estate si esibiranno nella meravigliosa cornice dell'Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (PD): il 27 luglio 2024 sarà protagonista CRISTIANO DE ANDRÈ con un concerto-omaggio a Faber, a 25 anni dalla sua scomparsa.



I biglietti sono già in vendita su Ticketmaster, Ticketone e circuiti autorizzati. Maggiori informazioni su www.zedlive.com.

Dopo i già annunciati appuntamenti con la pop-star Irama e l'attore Andrea Pennacchi, a Piazzola sul Brenta approderà Cristiano De Andrè, unico vero erede del patrimonio musicale del mitico Faber, che porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli inseperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.



A 25 anni dalla scomparsa di Faber, il progetto “De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio.

L'appuntamento estivo a Piazzola sul Brenta, nel padovano, sarà particolarmente indimenticabile in virtù della cornice spettacolare in cui si terrà, una delle venue per eventi dal vivo più belle e suggestive d'Italia: quella dello splendido Anfiteatro Camerini di Villa Contarini, inserito a sua volta in un territorio suggestivo fatto di ville patrizie, giardini e poi: i Colli e le Terme Euganee a breve distanza. Insomma, un'esperienza da non perdere!

Biglietti

Da 34.50 euro + commissioni

Info web

https://zedlive.com/evento/piazzola-sul-brenta-pd-de-andre/

Foto articolo da comunicto stampa