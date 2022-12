Con Cristina d’Avena Montegrotto Terme accende l’albero di Natale in piazza Roma

Montegrotto Terme accende le luminarie natalizie e si prepara a manifestazioni turistiche di alto profilo. «L’apertura dei festeggiamenti - annuncia l’assessora alle Manifestazioni turistiche Laura Zanotto - sarà in piazza Roma nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre, un pomeriggio di musica e buon umore con lo staff del Cantanatale, i ballerini della Flash Dance Academy e una special guest d’eccezione: Cristina d’Avena che canterà i suoi più successi per grandi e piccini fino al momento dell’accensione dell’albero, un albero particolare con un tunnel dove per tutte le vacanze natalizie sampietrini e turisti potranno farsi dei selfie. Il pomeriggio si concluderà con cioccolata calda e vin brulé offerti da Montegrotto Terme Shops». «Quello dell’Immacolata - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - sarà il primo degli spettacoli di qualità su cui abbiamo impostato il programma di manifestazioni natalizie». Associazione Montegrotto Terme Shop.

Il programma del Natale

Il programma prosegue domenica 11 dicembre in galleria San Mauro con il mercatino dei bambini e dei ragazzi, mentre mercoledì 14 dicembre sarà dedicato all’ascolto e alla spiritualità con un concerto lirico di musica sacra all’oratorio della Madonna Nera

Per prepararsi al Natale mercoledì 21 dicembre i bambini potranno trovarsi in biblioteca per una festa natalizia con musica dal vivo assieme a un «vero» Babbo Natale a cui potranno consegnare le proprie letterine natalizie.

Sabato 24 dicembre al termine della Messa di Natale, ci saranno in piazza Roma gli auguri dell’amministrazione comunale con distribuzione di cioccolata calda, vin brulé, panettone e pandoro a cura dell’APS Berta. A seguire il Laser Show, uno spettacolo moderno e tecnologicamente avanzato realizzato grazie all’utilizzo di potenti proiettori di luce colorata ad altissima resa.

Per Santo Stefano tornano le «Magie di luce» con fontane di acqua e fuoco all’angolo tra viale Stazione e via Aureliana.

Proseguirà per tutte le vacanze di Natale la programmazione culturale in biblioteca e i festeggiamenti culmineranno il 1 gennaio con il concerto di Capodanno al Palaberta con i Summertime. Festa della Befana infine per il pomeriggio del 6 gennaio in piazza Roma con distribuzione di calze e spettacolo di fuoco.

«Abbiamo già iniziato - afferma l’assessora Zanotto - l’accensione delle luminarie natalizie che saranno in linea con il progetto elegante e sobrio degli ultimi anni. Al posto del videomapping sulla facciata del Comune per questo Natale abbiamo scelto un’illuminazione statica della facciata, non meno suggestiva».

Foto articolo da comunicato stampa e da post Facebook