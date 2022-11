Cristina D’Avena e i Paw Patrol per i vent’anni de Le Brentelle, non mancherà la mega torta

Le Brentelle compie venti anni e celebra questo traguardo con un fine settimana di festeggiamenti insieme a Cristina D’Avena, i Paw Patrol e… una super torta!

L’appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 novembre a Sarmeola di Rubano: sabato, a partire dalle 15, Chase e Marshall della squadra Paw Patrol saranno presenti in centro commerciale per la felicità dei bambini, che potranno anche farsi delle foto con i loro beniamini. Alle 17 ci sarà il taglio della gigantesca torta: un dolce di quasi 4 metri per lato preparato da Vaniglia, la gelateria del centro.

Domenica 13 novembre, alle 16.30, la grande protagonista sarà la musica con il concerto di Cristina D’Avena, l’artista che più di tutti da decenni unisce le generazioni con l’interpretazione delle sigle dei cartoni animati più amati.

I progetti del centro

Un weekend, quindi, di grande festa per grandi e piccoli per celebrare l’importante compleanno de Le Brentelle che, con i suoi 56 negozi e 6 esercizi di ristorazione, è visitato ogni anno da oltre 4 milioni di persone, e in questi venti anni ha dimostrato di essere sempre al passo coi tempi. Interpretare le esigenze dei clienti, intercettare trend e sensibilità, dialogare con il territorio: queste le strade percorse per affermarsi come luogo da vivere, e non solo dove fare shopping. Il centro, infatti, da anni collabora con molte realtà locali e mette a disposizione i propri spazi ad associazioni o enti per farsi conoscere. Le Brentelle, per esempio, è sponsor da tempo del Mestrinorubano Football Club e della Asd Pallacanestro Mestrino, e sostiene ogni anno l’Art Festival del Comune di Rubano. A Natale, il servizio di confezionamento dei pacchi regalo è affidato ai volontari del Canile di Rubano che così ricevono donazioni utili a finanziare l’attività della struttura. Recentemente, è stata allestita anche un’area smart working.

Gli eventi

A Le Brentelle, inoltre, ci sono regolarmente eventi che offrono ai visitatori occasioni di divertimento per tutti i gusti e tutte le età: oltre 600 quelli organizzati in questi venti anni, di grande impatto o di dimensioni più contenute, tra appuntamenti ricorrenti e iniziative uniche. Ricordiamo per esempio i Fashion Show, la sfilata di moda in cui modelli e modelle calcano la passerella con gli outfit dei negozi, iniziativa che si ripete sin dal 2003. O il Summer Beach, il grande evento estivo con piscina e bar, e il Brentelle Park, un vero e proprio parco divertimenti, o ancora Le Notti Bianche, con il centro aperto fino a mezzanotte e la serata caratterizzata da spettacoli. Ma anche le numerose mostre allestite negli spazi de Le Brentelle, trasformando il centro anche in un luogo di cultura, e i frequentissimi laboratori creativi dedicati ai bambini.

Green

Da ricordare anche l’impegno de Le Brentelle, insieme a tutto il gruppo SES Italy, nel segno dell’ecosostenibilità, recentemente riconosciuto con la certificazione EN ISO 50001:2018 per la gestione dell’energia. Molte le azioni già intraprese: l’adozione della tecnologia LED per l’illuminazione e l’ottimizzazione degli impianti hanno già prodotto risparmi annuali di 600mila Kw, e l’energia elettrica è garantita da fonti rinnovabili. Altre azioni sono in corso, come l’installazione dei pannelli fotovoltaici: una volta che l’impianto sarà ultimato nel 2023, esso garantirà il 40% del fabbisogno annuale del centro.

La festa

Commenta Nicola Polico, Center Manager Le Brentelle: «Siamo molto felici di poter festeggiare con tutti i nostri clienti questo importante traguardo con due giorni all’insegna del divertimento dedicati ai bambini di oggi e di ieri, in compagnia dei Paw Patrol e di Cristina D’Avena. In questi venti anni il centro commerciale Le Brentelle ha rappresentato un punto di riferimento importante per le persone e il territorio, non solo per lo shopping, ma anche per le offerte di intrattenimento, incontro e cultura, e si è sempre contraddistinto per le molte iniziative all’insegna della sostenibilità e della solidarietà, entrambi valori che continueranno ad ispirarci anche negli anni a venire».

