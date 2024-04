“Cristofori day”: concerti e mostre per celebrare i natali padovani dell’inventore del pianoforte

Torna nel 2024 il “Cristofori Day”, la giornata che celebra i natali padovani dell’inventore del pianoforte, organizzata come sempre dal team dell’omonimo Festival pianistico, nei giorni in cui Bartolomeo Cristofori venne battezzato presso la Chiesa del Beato Luca, nella odierna Via XX Settembre.

Per omaggiare la ricorrenza, domenica 5 maggio il Festival Cristofori porta in giro per Padova la geniale invenzione del cembalaro-artista destinata a conquistare il mondo intero: dalle 16 alle 18 due “postazioni pianistiche” in Piazzetta Pedrocchi e Piazza Capitaniato saranno animate da momenti musicali a cura di studenti del Conservatorio “Pollini”, mentre dalle 17 alle 19 il Festival collabora nella promozione della mostra allestita in Sala Paladin di Palazzo Moroni, dal titolo “Il Piano Cubano - Curare la Musica”, che nelle foto di Pascal Lazzarotto racconta il percorso di Simone Noventa, pianista e restauratore di pianoforti, giunto fino a Cuba per ridare voce a due gran coda. Il “Cristofori Day” tocca l’apice alle 20.45, nell’eleganza della Sala dei Giganti a Palazzo Liviano, con il quarto appuntamento dell’imperdibile Progetto Chopin, un’impresa gigantesca che vede la pianista padovana Leonora Armellini affrontare l’opera integrale per pianoforte solo del grande compositore polacco, di cui Armellini è interprete d’elezione. In questo appuntamento, la pianista si confronterà con alcuni dei lavori più visionari di Fryderyk Chopin, quali la Polonaise-Fantasie, la Barcarolle, i Notturni op. 62, Terza e Quarta Ballata, in cui Chopin apre le porte verso un futuro musicale che la morte a soli 39 anni non gli ha mai permesso di vedere realizzato. Un altro evento che certifica a tutti gli effetti Padova “Capitale del Pianoforte”.

Programma dettagliato: https://www.cristoforipianofestival.it/programma

Biglietti già acquistabili alle medesime condizioni di sempre:

15 euro intero

7 euro ridotto under 30, studenti Conservatorio e Università di Padova

Informazioni e contatti

https://www.cristoforipianofestival.it/

info@cristoforipianofestival.it

+39 049 8717641

Foto articolo da comunicato stampa