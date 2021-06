Crociera del centenario del comune di Montegrotto Terme

Orario non disponibile

Quando Dal 29/06/2021 al 29/06/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, ovvero il Museo Civico della Navigazione Fluviale, comunica che martedì 29 giugno, dalle 9.00 alle 12.30, con la direzione tecnica di Delta Tour - Navigazione turistica e Crociere fluviali, propone un'escursione in barca a motore lungo la Riviera Euganea, con tappa il Museo Civico della Navigazione Fluviale, in occasione dei 100 anni dalla fondazione del Comune di Montegrotto Terme, ex San Pietro Montagnon, frazione di Battaglia Terme!

Un'occasione per scoprire la storia della navigazione fluviale e portuale nei colli Euganei.

Programma:

9.00: imbarco a Mezzavia e navigazione lungo lo storico Canale Battaglia;

9.45: attraversamento della Conca di navigazione di Battaglia Terme (un salto di oltre 7 m!);

10.15: sbarco al Museo della Navigazione Fluviale, visita guidata e brindisi sulla Pontara;

11.15: imbarco al pontile del Museo, crociera sul Canale Rialto;

12.30: sbarco a Mezzavia.

Costo

Quota di partecipazione: 20 euro adulti, gratis sotto i 5 anni.

Il prezzo è comprensivo della navigazione con guida a bordo, biglietto d’ingresso e visita guidata al museo. Brindisi offerto dal Museo dei Barcari.

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a info@museonavigazione.eu, o chiamando al 049525170.

L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa Covid-19.

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

www.museonavigazione.eu

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

https://www.facebook.com/events/174836551322424/

Foto da comunicato stampa e da evento Facebook.