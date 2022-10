Minicrociera a Padova da Bassanello a Porte Contarine con brindisi a bordo

Dimenticate lo stress, la vita frenetica di tutti i giorni, il traffico. Questa rilassante navigazione vi permette di raggiungere il centro storico di Padova in battello in totale relax. Sbarco al tramonto alla Conca di Porte Contarine a due passi dal centro storico!

Ore 16.50 : Imbarco sul battello di Artemartours al Pontile del Bassanello a sud di Padova presso il Ponte Scaricatore; (comodo parcheggio adiacente: Park Bassanello)

Ore 17: Partenza

La navigazione inizia dal Bassanello, importante snodo fluviale a sud della città, nel punto in cui le acque del Bacchiglione confluiscono nel Canale Scaricatore, il più giovane dei canali padovani, realizzato nell’Ottocento e ampliato nel Novecento, per porre fine alle disastrose inondazioni della città. Lasciando alle spalle l’imbocco del Canale Battaglia ed il Ponte dei Cavai si percorre il Canale Scaricatore fino alla Conca di Navigazione di Voltabarozzo, importante manufatto idraulico del primo Novecento. Superata da chiusa, un vero e proprio ascensore d'acqua, si naviga lungo in Canale San Gregorio fino al punto di confluenza nel Canale del Piovego.

Un percorso suggestivo e coinvolgente, lungo le vie d’acqua cittadine , mentre si ascoltano i racconti di un tempo e le storie dei vecchi mestieri. Si costeggia l’imponente cinta muraria veneziana, fra mura, bastioni e aree verdi golenali per arrivare al Portello con la monumentale porta e l’approdo cinquecentesco in bianca pietra d'Istria. Si prosegue infine verso le Porte Contarine che costituiscono il manufatto idraulico più insigne della città e sorgono nel punto dove un tempo il Naviglio Interno si immetteva nel Tronco Maestro del Bacchiglione, punto di passaggio obbligato per le imbarcazioni che lasciavano la città per dirigersi verso Venezia. Ore 18.30: approdo alle Porte Contarine, sbarco e termine dell'escursione. Il rientro al Bassanello può essere effettuato con il comodo servizio tram che riporta al punto di partenza a Bassanello in 20 minuti circa.

Euro 15 per persona;

Euro 10 bambini 6/12 anni;

0/5 anni gratis

Il prezzo include l’escursione in battello, l’illustrazione del percorso, un brindisi a bordo offerto dall' equipaggio. L'escursione è garantita anche in caso di pioggia; il battello è panoramico e coperto dotato di toilette e angolo bar. È necessario presentarsi a bordo con la prenotazione cartacea. L’escursione è garantita anche in caso di pioggia, poiché l’imbarcazione è coperta: www.artemartours.it. Info 049 616120 dalle 10.30 alle 16 dal lunedì al venerdì - cell 348.5217323.