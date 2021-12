Crociera fluviale a Padova e cioccolata calda a bordo

Natale a Padova Imbarco alla Scalinata del Portello nel cuore della città, Rilassante navigazione lungo i Canali di Padova, sorseggiando cioccolata calda! Una Padova incantevole ed inaspettata quella che si lascia attraversare ogni giorno dai suoi canali. Il nostro viaggio tra acqua e terra parte dall'antico Canale del Piovego che scorre nel centro storico e ci offre la vista di Porta Portello.

Navigare attraverso i Canali di Padova è un modo diverso per scoprire le antiche mura, i monumenti, i bastioni e i palazzi della città.

Euro 17 adulto

Euro 12: 6/12 anni - fino a 5 anni gratis

La quota comprende:

tour in battello di Artemartours Navigazione, dotato di angolo bar e toilette

illustrazione del percorso

cioccolata calda

Ore 14.30 partenza; imbarco 10 minuti prima della partenza, il tour ha inizio e termina alla Scalinata del Portello a Padova (Lungoargine Piovego) e dura 1 ora e 30 minuti circa. Imbarco sul battello alla scalinata cinquecentesca del Portello il più importante porto fluviale di Padova durante la dominazione Veneziana e punto di attracco per tutti i battelli che collegavano la città alla laguna di Venezia.

Porta Portello risalta con il monumentale portale in pietra d’Istria e la sua bella scalinata cinquecentesca (dipinta su tela anche dal Canaletto). Navigazione lungo un percorso fluviale suggestivo, tra i canali interni della città, costeggiando le antiche mura rinascimentali veneziane che con le loro Porte e Bastioni, rappresentano una delle più lunghe cortine murarie d’Italia. I partecipanti, potranno assaporare l’arte e la storia di Padova e cogliere particolari della città non visibili dalla strada. Lungo il Piovego, canale scavato nel 1230, percorreremo antiche rotte fluviali che per secoli hanno rappresentato la principale via di trasporto di merci e di persone. Sempre costeggiando mura e antichi bastioni si arriva allo storico Ponte dei Graissi, l’unico rimasto in muratura lungo questo percorso fluviale.

Il capitano racconta storie ed aneddoti del mondo ‘‘perduto’’ del trasporto fluviale e l’importanza delle vie d’acqua nell’economia padovana, descrive come vivevano i ‘‘barcaroli’’ di un tempo, illustra il meccanismo delle conche di navigazione ideato da Leonardo da Vinci. Evoluzione del battello e rientro al punto di partenza. Presso i Giardini dell' Arena, raggiungibili da Porta Portello in 10 minuti a piedi, sabato 18 dicembre vedrà il suo avvio ufficiale il WOW XMAS VILLAGE. Insieme alle luminarie, che caratterizzano il Natale del Giardino Storico, tutta l’area sarà interessata da elfi, giocolieri, cantastorie, concerti, nonché espositori di artigianato hand made e vintage, il Grinch, vin brûlé e zucchero filato e, ovviamente, Babbo Natale con la sua slitta! Escursione garantita anche in caso di pioggia, poiché l’imbarcazione è coperta, dotata di toilette ed angolo bar.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria nel sito www.artemartours.it

Necessario green pass e obbligo di mascherina: www.artemartours.it

Info ufficio 049 616120 - lun/ven 10.30/16



Capitano cell 348.5217323. Per restare aggiornato sui nostri eventi iscriviti alla newsletter oppure collegati alla nostra pagina Facebook Artemartours e clicca Mi piace!