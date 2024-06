Crociera fluviale a Padova da Bassanello a Portello alla scoperta del sistema di salvaguardia idraulica

Crociera fluviale a Padova alla scoperta delle opere idrauliche a difesa della città dalle alluvioni. Navigando lungo un percorso fluviale suggestivo, ammirando da una prospettiva privilegiata le antiche mura rinascimentali veneziane, scopriremo il sistema di salvaguardia idraulica di Padova che, posta tra il fiume Brenta a nord e il fiume Bacchiglione a sud, è sempre stata soggetta alle piene. Per ridurre la pericolosità idraulica che affligge il territorio, sono stati creati una serie di manufatti idraulici.

A Bassanello osserveremo il “Sostegno del Ponte stradale Cavai” sotto il ponte di via Goito. Questo sostegno, dotato di saracinesca, nel momento in cui il Bacchiglione tende alla brentana, si chiude isolando completamente la città impedendo all'acqua l’ingresso in direzione dell’osservatorio della Specola. In caso di piene, anche il Controsostegno di S. Gregorio viene chiuso per proteggere il centro storico; la piena irruenta delle acque, scorre attorno alla città e tramite il Canale San Gregorio si versa nel tratto finale del Piovego e da lì poi nel Brenta, confluendo verso il mare. Oltrepasseremo la Conca di Navigazione di Voltabarozzo, importante manufatto idraulico del primo Novecento che consente di superare un dislivello di ben 3,50 metri.

DOMENICA 7 LUGLIO

DOMENICA 4 AGOSTO

DOMENICA 1 SETTEMBRE

Ore 18 partenza da Bassanello con imbarco sotto il ponte Scaricatore (via Adriatica 1 Padova; possibilità di parcheggio al Park Bassanello) Convocazione dei partecipanti 10 minuti prima della partenza. Ore 19.45 alla Scalinata del Portello (Lungargine Piovego).

22 euro per persona

12 euro bambini da 6 a 12 anni

5 euro bambini da 0 a 5 anni

Ritorno libero in tram. Obbligatoria la prenotazione anticipata on-line sul sito www.artemartours.it. È necessario presentarsi a bordo con la prenotazione cartacea. L'escursione è garantita anche in caso di pioggia perché il battello è coperto, dotato di toilette e piccolo angolo bar.