Crociera fluviale a Padova e cioccolata calda a bordo

Rilassante navigazione lungo i Canali di Padova a bordo di una tipica imbarcazione venetaImbarco a Porte Contarine nel cuore della città! Concedetevi un paio d'ore in navigazione attraverso i Canali di Padova e ammirare i caldi colori dell'autunno! È un modo diverso per scoprire le antiche mura, i monumenti, i bastioni e i palazzi di Padova a bordo di tipiche imbarcazioni venete in legno.

15 euro per persona

10 euro bambini da 6 a 12 anni

Gratis bimbi da 0 a 5 anni

La quota comprende:

tour in battello

illustrazione del percorso

cioccolata calda e biscotti

Il tour ha inizio e termina a Porte Contarine (via Giotto angolo via Matteotti) e dura 1 ora e 45 minuti circa. La convocazione dei partecipanti è 10 minuti prima della partenza. Imbarco sul battello di Artemartours alla monumentale Conca delle Porte Contarine, del 1526, il monumento idraulico più insigne di Padova, situato nel centro storico della città. Navigazione lungo un percorso fluviale suggestivo, tra i canali interni della città, costeggiando le antiche mura rinascimentali veneziane che con le loro Porte e Bastioni, rappresentano una delle più lunghe cortine murarie d’Italia.

I partecipanti, a bordo di un imbarcazione tradizionale, potranno assaporare l’arte e la storia di Padova e cogliere particolari della città non visibili dalla strada. Lungo il Piovego, canale scavato nel 1230, percorreremo antiche rotte fluviali che per secoli hanno rappresentato la principale via di trasporto di merci e di persone. Costeggeremo le mura cinquecentesche, la cittadella universitaria fino ad incontrare il Portello, il più importante porto fluviale di Padova durante la dominazione Veneziana e punto di attracco per tutti i battelli che collegavano la città alla laguna di Venezia. Porta Portello risalta con il monumentale portale in pietra d’Istria e la sua bella scalinata cinquecentesca (dipinta su tela anche dal Canaletto)

Sempre costeggiando mura e antichi bastioni si arriva allo storico Ponte dei Graissi, l’unico rimasto in muratura lungo questo percorso fluviale. Lungo il percorso incontriamo la superba Villa Giovannelli, recentemente restaurata, imponente “villa tempio” che si fa notare per il suo classico pronao e la bellissima scalinata, progettata dall’architetto Giorgio Massari e ornata di statue che rappresentano i cinque sensi e la ragione.

Sorseggiando una bevanda offerta dall’equipaggio, il capitano racconta storie ed aneddoti del mondo ‘‘perduto’’ del trasporto fluviale e l’importanza delle vie d’acqua nell’economia padovana, descrive come vivevano i ‘‘barcaroli’’ di un tempo, illustra il meccanismo delle conche di navigazione ideato da Leonardo da Vinci. Una volta arrivati alla Conca di Noventa Padovana, evoluzione del battello e rientro al punto di partenza. Arrivo a Porte Contarine al tramonto. L'escursione è garantita anche in caso di pioggia; il battello è panoramico e coperto, dotato di toilette ed angolo bar. Obbligatoria la prenotazione anticipata on-line sul sito www.artemartours.it. È necessario presentarsi a bordo con la prenotazione cartacea.