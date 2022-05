Il Crowdfunding Festival 2022 al Parco Fenice di Padova

Al via la nuova edizione del Crowdfunding Festival 2022 e per la prima volta andrà in scena in tre città:

a Roma all’interno di Ecofuturo Festival (24 maggio)

(24 maggio) a Padova presso il Parco Fenice (27 maggio)

a Bologna presso la fiera R2B (8 e il 9 giugno)

La Terza edizione del Crowdfunding Festival, promosso da Fondazione Fenice con Eurocrowd , Art-Er (Regione Emilia Romagna) e con il Patrocinio del Comune di Padova, sarà caratterizzata da una diffusione territoriale allargata. Sono infatti sempre più numerose le attività che il Gruppo Italiano Strategico, coordinato da Andrea Grigoletto (Direttore Tecnico di Fondazione Fenice) e Francesca Passeri (Direttrice di Eurocrowd), realizza in sinergia con i principali attori del mercato Italiano: BackToWork, WeAreSarting, Lita, Osborne&Clarke, Lemonway, Produzioni dal Basso, Civiesco, Crowdcore, Art-Er, Rete del Dono, BizPlace e Trentino Sviluppo.

Francesca Passeri direttrice di Eurocrowd afferma: «Come Eurocrowd siamo molto impegnati nello sviluppare il mercato Europeo del crowdfunding e l'esperienza nazionale del Gruppo Italiano Strategico sui temi dell’educazione finanziaria è spesso l’apripista di sperimentazioni che poi replichiamo su scala Europea».

L’obiettivo del Crowdfunding Festival è promuovere lo strumento finanziario del crowdfunding, ovvero l'arte di finanziare il proprio progetto attraverso piattaforme digitali con contributi da parte della folla (in inglese crowd).

Perché partecipare al Crowdfunding Festival 2022

Il settore del crowdfunding è in crescita esponenziale con un 2021 da record e una raccolta a livello mondiale passando da 8,61 a 113,52 miliardi di dollari negli ultimi diciotto mesi. Questi dati indicano come il crowdfunding sia oggi uno strumento finanziario che ogni impresa deve conoscere ed utilizzare. Se sei una Startup o una PMI e vuoi capire il mondo dell’equity crowdfunding e del donation & reward crowdfunding per finanziare i tuoi progetti, non perderti l’occasione di parlare di persona con i massimi esperti del settore presenti al Crowdfunding Festival di Padova.

Andrea Grigoletto, Chair dell’Italian Strategic Group e Direttore Tecnico di Fondazione Fenice ricorda: «nella precedente edizione del Crowdfunding Festival abbiamo realizzato un ascolto delle nostre dirette di 297.315 visualizzazioni, 177.115 spettatori totali per un tempo medio di visualizzazione degli interventi di 4 minuti e 30 secondi (durata intervento

15 minuti). Un lascito importante che quest’anno vogliamo replicare e se possibile migliorare».

Visita la pagina dedicata e iscriviti per partecipare on line o in presenza, i posti sono limitati.

Fra gli entusiasti c’è anche Gianni Rusconi, Giornalista Collaboratore de Il Sole 24 Ore e moderatore del Crowdfunding Festival 2022: «Raccolgo con molto piacere l'invito di Fondazione Fenice con l'idea di poter dare il mio contributo al successo di un'iniziativa, come il Crowdfunding Festival, che porta valore e contenuti all'ecosistema dell'innovazione italiana».

Donation & Reward Crowdfunding per enti del Terzo Settore

Data: 27 maggio 2022

Orari: 15 - 17

Presso: Fenice Green Energy Park | Lungargine Rovetta 28, Padova

In presenza: limite 60 posti

In streaming: posti illimitati

10-15 – Alla Sala Agriturismo la Scacchiera (80 posti):

Progetto Formula: Contest Junior “Training Wacky Race”

Il Crowdfunding e Laboratori di Comunità un modello di rigenerazione sociale urbana per recuperare 8 parchi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia

15-16 – Aula A e Tensostruttura Progetto Formula: Contest Junior “Training Wacky Race”

Il Crowdfunding e Laboratori di Comunità un modello di rigenerazione sociale urbana per recuperare 8 parchi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia

15-15.20 – Come Stimolare progetti di Crowdfunding degli Enti del Terzo Settore nel proprio territorio

Angelo Rindone – Produzioni dal Basso; Fabio Miotti – Consigliere della Provincia di Padova con delega all’Ambiente;

Angelo Rindone – Produzioni dal Basso; Fabio Miotti – Consigliere della Provincia di Padova con delega all’Ambiente; 15.20-16 – Esempi Virtuosi di Progetti di Donation e Reward

Stefano Zamparo – Attiviamo Energie Positive;

Stefano Zamparo – Attiviamo Energie Positive; 16-16.30 – InCrowd: come si sviluppa un progetto di autoimprenditorialità per i giovani e i neet con il Crowdfunding

Daniel Grandis – Fondazione Fenice;

Daniel Grandis – Fondazione Fenice; 16.30-17 – Progetto Formula: Inaugurazione dell’area Parco progettata con gli Alunni dell’Istituto Scalcerle! Premiazione Junior “Training Wacky Race”

Lylen Albani – Cesvi; Riccardo Malavasi – Fondazione Fenice;

Lylen Albani – Cesvi; Riccardo Malavasi – Fondazione Fenice; 17-19 – Chiusura del Festival e musica elettronica nel Parco di Comunità!

Associazione Volta 2000.

L'iscrizione al sito https://reserved.fondazionefenice.it/landing/

Info web

https://www.fondazionefenice.it/formazione/festival-del-crowdfunding/

https://www.fondazionefenice.it/festival-iscriviti-a-wacky-crowd/?

Foto articolo da comunicato stampa