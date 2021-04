"Crystallized", una mostra d'arte collettiva a Padova

Come si cattura il momento, l’emozione di un istante? Qual è la tecnica, il linguaggio più adatto per evocare e fissare un sentimento, un pensiero, una ideologia? Non è facile prendere una decisione ma l’arte offre molteplici possibilità, travalica il tempo e lo spazio, dona una forma all’invisibile cristallizzando così l’essenza di ogni esperienza. Lo stesso processo chimico di cristallizzazione può dare origine a solidi cristallini di forme eterogenee, a volte ordinate altre meno, semplici strutture o talmente complesse da risultare incomprensibili.

Ogni artista cerca, sperimenta, trova la sua materia, il proprio mezzo espressivo per non lasciare andare quell’attimo, quella tensione verso un modus comunicandi diverso, non comprensibile a tutti, ma assolutamente affascinante, cristallizzando qualcosa che altrimenti rimarrebbe immateriale e non condivisibile. Crystallized è concepita come un’occasione per scoprire in che modo questi artisti siano riusciti a fissare qualcosa di intimo e profondo, grazie non a un processo chimico-fisico, ma ad un percorso di indagine artistica.

Artisti: Affiliati, David Begbie, conTESSA, Daniele Fortuna, Josepha Gasch-Muche, Corrado Marchese, Davide Paglia, Silvia Papas, Pier Toffoletti, Nicola Villa, Zhang DongHong.

Dal 14 aprile 2021 al 22 maggio 2021

Via Dondi dall’Orologio 31, 35139 Padova

Orari: martedì-sabato 10.30-13 e 15.30-19.30. In altri giorni e orari si riceve su appuntamento

Infomazioni e contatti

Mail: alice@vecchiatoarte.it

Tel. 334 7902523

Web: https://www.vecchiatoarte.com.