Cuchi protagonisti a Villa Draghi: mostra e laboratori gratuiti con i cucari di Nove

Laboratori con i cucari veneti e tre settimane per conoscere le loro opere: i bellissimi cuchi di Nove. A Villa Draghi, a Montegrotto Terme, dal 2 al 23 ottobre ci sarà una mostra di cuchi a cura del gruppo «Cucari Veneti».

Il cuco, fischietto in terracotta, si trova fin dall’antichità nelle culture e tradizioni di molti paesi. Poteva essere semplicemente un piccolo strumento a fiato, un gioco per i più piccoli, o un richiamo per animali, ma spesso è stato associato a riti legati alla fertilità, al matrimonio, alla morte. Fin dall’ottocento è diventato a Nove, nel vicentino, un oggetto di satira contro i potenti; a cavallo di galli fischianti sono comparsi carabinieri e soldati napoleonici.

Domenica 2 ottobre, in apertura, e domenica 23 ottobre, in chiusura ci sarà un ricco programma con laboratori per adulti e bambini al mattino dalle 11 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 17. L’ingresso alla mostra e la partecipazione ai laboratori sono gratuiti.

