Cuchi protagonisti a Villa Draghi: mostra e laboratori gratuiti con i cucari di Nove

Laboratori con i cucari veneti e quattro domeniche per conoscere le loro opere: i bellissimi cuchi di Nove. A Villa Draghi, a Montegrotto Terme, dal 24 settembre al 15 ottobre ottobre, per quattro domeniche al mattino (ore 10 - 12) e al pomeriggio (ore 14 - 17) sarà possibile visitare una mostra di cuchi a cura del gruppo «Cucari Veneti».

Il cuco, fischietto in terracotta, si trova fin dall’antichità nelle culture e tradizioni di molti paesi. Poteva essere semplicemente un piccolo strumento a fiato, un gioco per i più piccoli, o un richiamo per animali, ma spesso è stato associato a riti legati alla fertilità, al matrimonio, alla morte. Fin dall’ottocento è diventato a Nove, nel vicentino, un oggetto di satira contro i potenti; a cavallo di galli fischianti sono comparsi carabinieri e soldati napoleonici.

Domenica 24 ottobre, in apertura, e domenica 15 ottobre, in chiusura ci sarà un laboratorio per adulti e bambini dalle 14 alle 17 per provare a modellare un cuco con l’aiuto di un cuccare.

Orari

Dal 24 settembre al 15 ottobre 2023 Villa Draghi ospita una Mostra di Cuchi visitabile gratuitamente ogni domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17.

Domenica 24 settembre e 15 ottobre si terrà un laboratorio per adulti e bambini "Modella i cuchi con i cucari veneti".

L’ingresso alla mostra e la partecipazione ai laboratori sono gratuiti.

Info web

