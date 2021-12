Cucina fusion: tre appuntamenti con lo Chef Matteo Miscioscia

Workshop teorico e pratico insieme allo Chef Matteo Miscioscia. La cucina fusion è un tipo di cucina che combina ingredienti provenienti da differenti tradizioni culinarie, per dar vita a piatti nuovi e armoniosi nella loro unicità, che appartengono a nessuna e a tutte le culture culinarie.

La cucina fusion è un modo per essere presenti fisicamente in un luogo e al contempo viaggiare con la mente! Lo Chef metterà insieme ingredienti provenienti da cucine diverse, per dare vita ad un menù caratterizzato da sapori e aromi mai sperimentati prima.

Gli appuntamenti saranno:

05/05/22 con orario 14 – 18

La cucina Giapponese

Sushi, sashimi, nighiri, uramaki e hosomaki

Zuppetta di miso

Tataky di tonno al sesamo

12/05/22 con orario 14 – 18

La cucina Indiana

Agnello Ghost madras

Chicken butter

Riso basmati al cumino e limone

Pane cheese naan

Samosa vegetariani con salsa allo yogurt e menta

19/05/22 con orario 14 – 18

La cucina tex mex

Burritos di Chilli con carne

Tacos e Guacamole

Alette di pollo Tex mex

Quesadillas

Informazioni e contatti

Web: https://www.hangar78.com/events/cucina-fusion-3-appuntamenti/.