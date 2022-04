Cucina romana festival 2022: cacio & pepe vs carbonara al parco della Musica

mercoledì dalle 18 e tutti altri giorni dalle 11 del mattino all'una di notte, per pranzo e per cena con orario continuato

Torna la bella stagione e tornano gli eventi enogastronomici al Parco della Musica di Padova: nella settimana del 4-5-6-7-8 maggio l'appuntamento è con "Cacio & Pepe VS Carbonara Festival", il grande format itinerante dedicato alla Cucina Romana, per cinque giornate imperdibili di gusto e divertimento.

Un lungo weekend all’insegna della cucina romana tradizionale e tante specialità regionali, tra pasta fresca cacio & pepe, carbonara, gricia, amatriciana, salsiccia e broccoletti, carciofo alla giudia, porchetta di Ariccia, verdure cotte, trippa alla romana, arrosticini alla brace, patate fritte, salsiccia e molte altre golosità, tra cui immancabili birre e vini selezionati. Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bar e della ristorazione nell’area relax con tavoli e per i più piccoli sarà presente anche un mini luna park.

Ingresso

Il festival è ad ingresso gratuito e andrà in scena mercoledì dalle 18 e tutti altri giorni dalle 11 del mattino all'una di notte, per pranzo e per cena con orario continuato.

Dove

Ci troviamo al Parco della Musica, all’interno di Parco Europa, in Via Venezia a Padova.

Qui il link Google Maps con la posizione: https://bit.ly/2Wqsch6

Cacio & Pepe vs Carbonara Festival è un evento organizzato da Via Audio e Italia on The Road – Cibo da Strada, in collaborazione con Parco della Musica.

Info web

https://www.facebook.com/events/1157144011707053

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook