Il 1 maggio al Parco dei Girasoli

E' ripartita la stagione al parco dei Girasoli, in zona basso Isonzo. In tantissimi, nonostante il tempo incerto, hanno scelto la grigliata accompagnata da diversi dj set per festeggiare del 1 maggio. La carne, di allevamento mantovano, non intensivo a conduzione familiare. Durante il pranzo era però prevista anche la versione vegetariana e un menù per i bambini. Ad accompagnare la giornata due crew di collezionisti e dj Rough&Tough e The Mojos.Dalle 12.00 alle 20.00 una session di vinili dagli anni ’50 agli anni ’70. Il Campo dei Girasoli (Via Bainsizza) è aperto anche il venerdì dalle 17.00 con la possibilità di fare un aperitivo con prodotti BIO e a Km0