“I 111 luoghi di Padova che devi proprio scoprire” il nuovo libro di Sara Pupillo e Andrea Doretti

Hanno immaginato di raccontare la città a chi la visita per la prima volta ma anche a chi ci vive, che, come spesso succede, dà per scontato i tesori che ha davanti agli occhi: per questo hanno percorso le mete meno conosciute come i chilometri e chilometri di portici, i fiumi, canali e Navigli dentro e fuori la città, vera anima di Padova; per poi passare alle meraviglie dell’Università, la scalinata di Gio Ponti al Bo, la scultura gigante di Tito Livio al palazzo Liviano, e il Museo di macchine “Enrico Bernardi”, piccolo in dimensioni ma grande in valore storico, nel quale si può ammirare la vettura con il primo motore automobilistico costruito in Italia (e ancora funzionante). Uscendo dal centro, hanno scelto di dedicare spazio, oltre che ai grandi classici sui colli, da Arqua’ Petrarca alla Giostra di Monselice, anche a uno dei musei più originali d’Italia, Esapolis, dove in maniera creativa e allegra viene illustrato il mondo degli insetti.

Infine, senza dimenticarci dell’imperdibile Spritz nelle piazze e della immarcescibile tradizione della goliardia, hanno voluto mettere in evidenza la centralità del ruolo delle donne a Padova: Sibilla de Cetto, fondatrice del primo ospedale, e Lina Merlin, hanno passato il testimone a tante imprenditrici e a suor Albina, l’instancabile anima della mensa per i poveri.

Il sindaco di Padova e presidente della Provincia Sergio Giordani afferma: «Io sottolineo spesso che amo Padova, e questa mia frase è diventata quasi un tormentone per il quale vengo bonariamente preso in giro. Però dopo aver sfogliato questa pubblicazione, come si fa a non dire amo Padova … e la sua provincia? Dalle sue pagine emergono chiaramente sia il grande patrimonio artistico e storico che la rende una meta sempre più ricercata, sia tutti quegli aspetti di vita quotidiana e curiosità che aggiungono divertimento e piacere nel pianificare una visita. Grazie quindi a Emons e ai due bravi autori che hanno saputo cogliere in pieno lo spirito della nostra città».

Un po' guida, un po' racconto, un po' libro fotografico, le 111, collana dedicata ai viaggi targata Emons non sono guide in senso tradizionale. Una passeggiata alla scoperta degli angoli nascosti, un diario segreto delle storie mai raccontate, un nuovo punto di vista per conoscere le città meglio dei suoi abitanti. La guida si legge come un lungo racconto in 111 brevi capitoli, comodamente seduti in poltrona nelle sere prima della partenza; si può leggere anche se la partenza è solo un desiderio; si può consultare rapidamente tra l’imbarco e l’atterraggio, a caccia di idee.

Le 111 offrono "chicche" per vedere le città con occhi nuovi, oltre le solite rotte turistiche. E così non poteva mancare Padova, che con la sua colta eleganza sussurrata, è una città che eccelle in molte cose senza mai vantarsene troppo. Un viaggio tutto nuovo dentro e fuori questa dotta principessa del Veneto.

Andrea Colasio, Assessore alla cultura e al turismo sottolinea: «Fa davvero piacere se una casa editrice così importante nel settore della divulgazione turistica decide di realizzare ex novo una guida della nostra città. Si tratta di un prodotto editoriale raffinato ma allo stesso tempo semplice e agile da consultare, che offre delle proposte di visita e scoperta della nostra città e della provincia per nulla banali all’insegna della cultura, ma anche del relax e del divertimento. Non da ultimo sottolineo, con piacere, che questa pubblicazione dimostra che il web non riesce per fortuna a cancellare con i suoi portali sponsorizzati un modo intelligente e soprattutto personale di costruire un proprio itinerario di visita di una città».

«Il numero 111 non è casuale: a Colonia, città in cui ha sede Emons Verlag, l’11 è il numero con il quale si augura “in bocca al lupo”. Inoltre, le celebrazioni del Carnevale a Colonia iniziano ogni anno l'11 novembre alle 11:11. 11 luoghi non sarebbero sufficienti a raccontare un luogo, così la casa editrice ha aggiunto un altro 1 per arrivare a 111. Avere 111 scelte in ogni libro offre a residenti e visitatori l'opportunità di selezionare quelli che non possono assolutamente mancare, a scoprirne di nuovi e a non smettere mai di esplorare» – Carla Fiorentino, direttrice editoriale Emons libri & audiolibri

