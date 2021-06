30 giugno in piazza per celebrare la nascita di San Pietro Montagnon

Una serata per ricordare assieme cento anni storia attraverso i luoghi e i protagonisti, mercoledì 30 giugno, in piazza Roma, alle 21. Assieme al sindaco Riccardo Mortandello ci sarà il presidente dell’associazione Noi per Montegrotto, Maurizio Ullliana, che in vista di questo appuntamento ha raccolto fotografie e cartoline della storia di Montegrotto. Nella serata ci saranno anche gli interventi del comitato scientifico, verranno proiettate alcune immagini storiche del comune e un video realizzato per il centenario girato tra Battaglia Terme e San Pietro Montagnon.

Montegrotto

Nella serata verrà anche presentato il sito a cui l’associazione Noi Per Montegrotto e l’amministrazione comunale hanno lavorato per due anni raccogliendo foto e cartoline da tutti i privati cittadini che si sono resi disponibili: Come in una macchina del tempo il sito www.montegrotto100.cloud consentirà vedere Montegrotto Terme come l’avremmo vista in passato e di leggerne le storie. Il sito presenterà sia percorsi nel tempo, sia un’interessante galleria di foto con gli stessi luoghi visti prima e dopo

Centenario

La celebrazione del centenario è un punto di arrivo ma anche un punto di partenza perché il sito diventerà anche il collettore di tutte le immagini che i cittadini vorranno continuare a mandare. Per celebrare la ricorrenza della separazione del Comune di San Pietro Montagnon, poi diventato Montegrotto Terme, verrà anche allestita una mostra nel sottopassaggio della ferrovia in via Mezzavia con foto d’epoca.

Esposizione

L’esposizione è stata pensata in questo luogo sotterraneo perché possa diventare un passaggio, un tunnel, verso un’altra dimensione, quella della Montegrotto Terme del passato. Sia che lo attraversi in auto, a piedi o in bici, cittadini e turisti saranno automaticamente trasportati nel tempo e ritorneranno in superficie carichi di nostalgia, di ricordi o di sogni. Inoltre, ogni primo lunedì del mese dalle 16 alle 18 un volontario dell’associazione Noi per Montegrotto sarà disponibile per raccontare le particolarità dell‘esposizione.