’80 Power, sabato si balla con Sandy Marton 

Pronti a tornare a ballare People From Ibiza? Sabato 2 settembre alle 21.30 in piazza Carmignoto a Montegrotto Terme ci sarà la terza serata di «80 Power special edition». Il protagonista sarà uno dei cantanti più amati della disco dance degli anni Ottanta, Sandy Marton. La serata a ingresso gratuito è una delle iniziative dell’assessorato agli Eventi turistici di Montgrotto Terme per animare le piazze della cittadina nella stagione estiva. Alla consolle di sarà il dj Fabio Parodo, la voce di Radio Company Loredana Forleo condurrà la serata e come special guest ci sarà Sandy Marton che canterà live i suoi maggiori successi. L’ingresso sarà gratuito.