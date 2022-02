"Oltre la guerra" c'è il Robert Capa che non ti aspetti

Gli scatti del celebre fotografo in mostra a Villa Draghi: dal secondo conflitto mondiale alla nascita di Israele passando per la guerra civile di Spagna fino al Vietnam che gli è fatale. Ma non c'è solo il reporter di guerra, c'è anche la tormentata vita sentimentale e la sua passione per l'umanità