Agosto con i musei per gratis per i visitatori padovani

Per il secondo anniversario dell'iscrizione de "I cicli affrescati del XIV secolo di Padova" alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, dal 1 al 31 agosto i cittadini residenti nel Comune e in Provincia di Padova potranno visitare gratuitamente il Museo Eremitani, Palazzo Zuckermann, il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea oltre che il Palazzo della Ragione. E' esclusa dall'iniziativa la Cappella degli Scrovegni il cui accesso è sottoposto a precise misure di salvaguardia e richiede necessariamente la prenotazione.

«La iscrizione dei nostri cicli affrescati nella Lista UNESCO due anni fa è un riconoscimento ottenuto - sottolinea l'assessore alla cultura, Andrea Colasio - grazie anche alla passione e al sostegno di tutti i padovani.Abbiamo così voluto offrire ai numerosi padovani che in agosto per lavoro o altro rimangono in città, l’opportunità di accesso gratuito per scoprire o riassaporare con calma alcuni dei musei più interessanti della città, per tutto il mese di agosto». L'assessore da qualche consiglio su questa che è una occasione da cogliere al volo per i tanti che ancora non hanno avuto modo di visitare mostre e monumenti: «Ricordo che agli Eremitani è in corso la mostra “All’Ombra di Canaletto” che offre un’ampia panoramica sul tema del paesaggio veneto nelle sue numerose sfaccettature e interpretazioni che mutano nei secoli di vita della Serenissima, e che oltre a questa interessantissima esposizione, chi non lo ha già fatto, può scoprire il nuovo allestimento espositivo del celeberrima Crocifisso di Giotto e i recenti rinnovati allestimenti delle Sale Egizie e del Lapidario Romano su cui si affaccia anche la Caffetteria. Insomma, è l’occasione per vedere come il nostro principale Museo è un luogo vivo e mutevole, che offre sempre nuove opportunità di visita. Ma altrettanto interessante è una visita a Palazzo Zuckermann con la Collezione Bottacin di monete e medaglie, una delle più complete al mondo e il Museo delle Arti Applicate così come al Museo del Risorgimento e al magnifico Palazzo della Ragione. La cultura a Padova non va in vacanza e i padovani sono certo apprezzeranno questa iniziativa».