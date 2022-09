Showcooking, cicchetti e spuntini: gli Agrichef di Coldiretti Veneto debuttano al Caseus di Piazzola

Debutto dello showcooking al Caseus Veneti in programma dal 1° al 2 ottobre prossimi in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova. Grazie alla presenza dei cuochi contadini di Coldiretti Veneto i consumatori potranno degustare i piatti della tradizione rurale a base di formaggi tipici locali addirittura prodotti proprio dai tre protagonisti dei fornelli del km zero.

Un team bellunese

Si tratta di Fabrizio Pescosta allevatore di Falcade titolare de “La Piccola Baita”, Alessandro Boschetto operatore agrituristico de “La Casera” di Chies d’Alpago e dell’esperta casara Giovanna Giuffrida di “Malga Ciauta” a Vodo di Cadore. Un team tutto bellunese che mette in programma tre prove al giorno dai cicchetti per l’aperitivo, ai primi fino agli spuntini spezzafame.

Tutto naturale

«Gli ingredienti usati per la preparazione delle ricette sono espressione della distintività territoriale e l’affermazione della stagionalità – commenta il presidente regionale e nazionale di Terrranostra Campagna Amica Diego Scaramuzza – gli agrichef sono gli ambasciatori naturali perché coltivano, allevano direttamente e hanno maturato competenze ed abilità in cucina diplomandosi all’Accademia di Coldiretti dedicando allo studio molte ore di preparazione in termini di comunicazione, accoglienza e ospitalità».

Foto articolo da comunicato stampa