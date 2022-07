Al Parco della Musica è Manuel Agnelli show

L’arrivo di Manuel Agnelli al Parco della Musica è stato sottolineato anche da un post di Luca Zaia, che salutava il concerto dell’ex ( anche se in realtà non si sono sciolti) frontman degli Afterhours e giudice di X Factor.

Che proprio quest’ultima esperienza sia quella che lo ha consacrato al grande pubblico, se da una parte può far storcere il naso perché di certo vista la carriera che ha alle spalle e pure di fronte, meritava molto di più prima, dall’altra però proprio grazie all'esperienza tv ha mostrato cosa rappresenta quest’artista per la musica italiana. Perché in fondo è proprio nel reality che ha potuto farsi apprezzare per tatnte sue qualità che non sono solo di eccelso musicista, compositore e vocalist. E basterebbero. Ma è paradossalmente proprio a X factor che ha saputo far vedere come si guida un gruppetto di ragazzini e li si fa arrivare al successo, ad esempio. I Maneskin, non vedere che sono passati sotto le mani di Manuel Agnelli, è un errore da non fare. E proprio il successo riscosso da loro e la crescita che ha fatto compiere a giovani come quelli che lo accompagnano in questo tour, come Frankie e DD dei Little Pieces Of Marmelade, fa intendere quanto pesino la sua esperienza e la sua conoscenza. Agnelli oltre che musicista è anche produttore e ha scritto brani per tanti altri artisti, tra cui Mina, e ha scoperto tanti talenti. Nel panorama italiano solo Ivano Fossati ha saputo essere produttore e allo stesso tempo avere una grande carriera solista, anche se erano oggettivamente altri tempi.

Nel live, vissuto e applaudito da circa un migliaio di persone, ha alternato brani del nuovo repertorio, come quelli contenuti nella colonna sonora del film Diabolik che sono stati premiati con il David di Donatello, a brani degli Afterhours. Ha fatto una scelta che è evidentemente non casuale. Una scaletta che è un po' come fosse una resa dei conti, un bilancio da tirare. Ci sono fatica, dolore e sofferenza, disillusione ma anche grande stupore, coraggio e curiosità, il che fa intendere quanto ci sia ancora tanta prospettiva, c'è ancora tanto da esplorare. «Non tremo, è solo un po' di me che se na va», cantano tutti con lui. Sembra l'apocalisse mentre invece sono solo strade nuove da percorrere. C'è sempre qualcos'altro da cercare anche se poi è anche vero che c'è anche chi si perde a cercare «Quello che non c'è». E ci spende tutta una vita. Insomma Manuel Agnelli come sempre tocca le corde giuste, non solo della chitarra, per raccontare, raccontarsi ma anche per dare una prospettiva, nonostante tutto. Una buona sintesi l'ha tracciata un fan mentre guadagnava l'uscita: «Manuel ti strappa il cuore dal petto, ma sta molto attento a non calpestarlo».

