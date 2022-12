“Vivere a colori”, Alessandra Amoroso live alla Kioene arena

Dopo il travolgente successo del concerto del 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano davanti a 42mila spettatori, Alessandra Amoroso nell'attesissimo tour ha fatto tappa anche a Padova, venerdì 16 dicembre alla Kioene Arena!

Un ritorno sul palco che ha un valore ancora più importante per un'artista come lei, per la quale la dimensione del live ha sempre avuto un ruolo essenziale: basti pensare che il concerto a San Siro il 13 luglio era il numero 200 della sua carriera.

Uno straordinario viaggio che dal 29 novembre sta portando Alessandra Amoroso nei principali palazzetti italiani per il "Tutto accade Tour", grazie al quale l'artista finalmente riabbraccerà il suo affezionato pubblico dopo due anni di stop ai concerti. «Non ero così felice da due anni e mezzo», ha raccontato infatti negli scorsi giorni in vista del grande concerto a Milano e del tour appena annunciato.

Biografia

Alessandra Amoroso nasce a Galatina il 12 agosto 1986. Raggiunge il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso della sua carriera ha ricevuto 7 Wind Music Awards per le sue vendite, 2 MTV Awards e un Best Europe South Act, dove ottiene anche una nomination come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Awards, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids' Choice Awards. In carriera ha ottenuto 49 dischi di platino e 8 dischi d’oro, vendendo oltre 2 milioni e 700 mila dischi.