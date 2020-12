Alessandro Gambato studente del Pollini vince la borsa di studio “Premio Moda e Musica by Rehegoo”

Alessandro Gambato, studente di 23 anni, del dipartimento di musica elettronica del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, ha conquistato la giuria di Rehegoo con il brano strumentale “The cover”. Rehegoo per il secondo anno consecutivo ha confermato l’appoggio offerto ai giovani con la borsa di studio riservata agli studenti del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, che premia il talento dei giovani musicisti più bisognosi di sostegno economico per proseguire la loro carriera. Alessandro Gambato è stato premiato per la migliore opera musicale ispirata alla moda. La premiazione si è svolta virtualmente, nel rispetto delle norme Covid in occasione della Cortina Fashion Weekend, la manifestazione arrivata alla sua decima edizione e organizzata dall’Associazione Cortina For Us, voluta e sostenuta da tutti i suoi soci (imprenditori, commercianti del territorio, albergatori e impiantisti desiderosi di mostrarsi attivi e predisposti al mutuo soccorso).

Il premio

Il premio è partito da Londra, dove ha sede la Rehegoo Music Group, ed stato consegnato virtualmente dal fondatore Marco Rinaldo al sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, e al Presidente dell’Associazione Cortina For Us, Franco Sovilla. Infine la targa è stata consegnata al vincitore alla presenza del direttore del Conservatorio, il professor Elio Orio. Quest’ultimo ha espresso i suoi ringraziamenti a Rehegoo Music «per l’attenzione che dà ai nostri studenti del Pollini. Non è usuale che realtà private supportino gli studi musicali, abbiamo bisogno di questi soggetti come le Rehegoo Music. Grazie a Marco e Luca Rinaldo per aver scelto anche quest’anno il Conservatorio Cesare Pollini di Padova».

«Una grande soddisfazione»

«Per me è una grande soddisfazione ricevere questa borsa di studio - ha spiegato Alessandro Gambato - È la prima volta che partecipo ad un bando e penso che sia importante per noi giovani essere incentivati a seguire la nostra passione e ricevere attenzione anche dalle imprese private».

Sostegno ai giovani

«Il nostro compito - ha spiegato Marco Rinaldo, Founder & CEO di Rehegoo Music Group – è di offrire sostegno ai giovani che scelgono di intraprendere la carriera musicale e creare nuove melodie. È un periodo molto difficile. Anche per la nostra azienda non è stato facile capire all’inizio la strada da percorrere davanti ad un cambiamento mai visto nella vita di nessuno di noi». Rinaldo spiega che inizialmente i dati giornalieri di streaming non indicavano una diminuzione nell’ascolto della musica.

I cambiamenti dovuti alla pandemia

«Siamo stati fra le prime società a Londra - spiega -, imparando da quello che accadeva in Italia, ha chiudere gli uffici e abbiamo preparato i nostri ragazzi per lavorare in remoto. Immaginate che da una settimana all’altra, abbiamo reso uno spazio normalmente “vivo” in un deserto, e oltre 100 persone hanno iniziato a lavorare da casa. Abbiamo imparato a gestire molteplici conference call giornaliere e ad ottimizzare i tempi ed il lavoro». Con una pandemia in atto la società londinese ha richiesto un atto di responsabilità ai propri dipendenti: «Abbiamo richiesto, per non perdere nessuno e per non usare gli ammortizzatori sociali, uno sforzo economico a tutti noi, rinunciando al 15% del salario lordo. Sono molto felice di dirvi che la richiesta è stata accettata dal 100% della famiglia Rehegoo Music e questo ci ha consentito di non dovere licenziare nessuno e di continuare il programma d’investimenti iniziati a gennaio 2020. Questo sforzo è durato per circa cinque mesi ed ora tutto è tornato nella normalità».

Il ruolo della musica nella pandemia

La musica, nel lungo periodo della pandemia, ha assunto un ruolo fondamentale. «In questo periodo la musica ha potuto fare quello che fa da sempre: darci sollievo, motivarci e darci quella forza interiore che solo suoni e melodie possono dare. Noi abbiamo la possibilità di influenzare lo stato delle persone con la musica e questo potere racchiude una grande responsabilità! Oggi, ancora più di prima, abbiamo la responsabilità di fare in modo che le persone non si sentano sole e demoralizzate; dobbiamo dare a loro la visione di quello che post-covid ritroveranno. Insomma, non devono dimenticare chi erano ieri solo perché oggi “qualcosa” è cambiato! La musica di Rehegoo ci sarà sempre. Ed è anche per questo che abbiamo istituito questa borsa di studio. Per incentivare la creatività dei giovani a fare nuova musica».

Rehegoo Music Group

Rehegoo Music Group è stata fondata nel 2014 dall’imprenditore Marco Rinaldo, che ha sempre avuto una grande passione per la composizione e la produzione di musica. L’attività è iniziata come una piccola casa discografica che stava pubblicando album di musicisti e cantanti di talento. L’obiettivo principale di Rehegoo Music Group è di consentire a tutti gli artisti di essere ascoltati; ha anche all’attivo una piattaforma streaming che può essere personalizzata in base al business, potendo attingere ad un catalogo musicale di tutto rispetto, con brani inediti e centinaia di playlist e generi.