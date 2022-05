Alla Biennale Internazionale di Architettura la città del futuro

Carlos Moreno è l’ideatore della “Città in 15 minuti”, professore alla Sorbona e consulente della sindaca di Parigi Annie Hidalgo, che per prima ha creduto che la grande rivoluzione green partisse dalle persone e dalla qualità della loro vita. E' proprio lui a spiegarci di cosa si tratta. L'archistar, se lo merita eccome il titolo, è l'ospite d'eccezione di una edizione già di per sé speciale della Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin, giunta quest’anno alla sua decima edizione. «È poter vivere in una città dove i servizi sono vicini a dove si vive, diminuire i condomini dormitorio, lavorare vicino a casa, per lo meno evitare i grandi viaggi e poter offrire grazie a spostamenti a piedi o in bicicletta».

La cosa interessante è che non è solo un concetto, già esiste. Parigi è appunto l'esempio più lampante. Casa, lavoro dignitoso, spesa, salute, istruzione e tempo libero. Sono sei le esigenze principali che servono a farci vivere felicemente e che devono essere soddisfatte tutte in quindici minuti. La città dopo la pandemia, e il nostro modo di viverla, deve necessariamente cambiare: accorciare il percorso che ci separa da casa, ufficio, aree verdi e luoghi di intrattenimento per Carlos Moreno serve a riqualificare non solo l’ambiente ma anche la nostra vita. E ricostruire il senso di comunità. Così a Carlos Moreno non possiamo non chiedere come immagina la città di domani. «La città del futuro deve essere una città che di fronte al cambiamento climatico offer una più grande qualità di vita a tutti i cittadini con edifici capaci di adattarsi, soprattutto con molto più verde e con materiali migliori per la costruzione e soprattutto economia locale e lavoro locale. E il tempo disponibile, il tempo della città è la città del tempo, abbiamo bisogno di avere tempo per noi, per vivere in un modo molto più umano, la città del domani è per me una città a scala umana, che ci faccia vivere bene». Carlos Moreno sta esportando la sua “Città in 15 minuti” in tutto il mondo, dalla Svezia alla Colombia.

Il grande esperto della rigenerazione ambientale è a Padova il 6 e il 7 maggio grazie alla Fondazione Barbara Cappochin che per la Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin, giunta quest’anno alla sua decima edizione, per due giorni farà di Padova il centro della riflessione sul futuro dell’architettura e delle città. Due giornate intense che si snodano tra il Centro Congressi Fiera, Via Tommaseo Padova, progettato dall’architetto Kengo Kuma, in sala Mantegna ed il centro Culturale San Gaetano, per poi esporre le migliori opere partecipanti al Premio Internazionale selezionate dalla giuria in piazza Cavour, sempre a Padova. Si è cominciato il 6 maggio alle ore 9.30 in sala Mantegna al centro Congressi Fiera di Via Tommaseo con i saluti del Sindaco di Padova e una parata di figure internazionali come José Luis Cortes, presidente Unione internazionale Architetti; Ruth Schagemann, Presidente Consiglio Architetti d’Europa e Roberto Righetto, Presidente Ordine Architetti PPC Padova.

La relazione di apertura delle due giornate è spettata, come di consuetudine, a Giuseppe Cappochin, Presidente della Fondazione, composta anche dai figli Simone e Davide, entrambi architetti, e dalla moglie Fiorenza, Fondazione nata in ricordo della figlia Barbara, che da sempre cerca di far conoscere lo stretto legame che unisce la qualità della vita alla qualità dell’architettura, grazie al Premio Internazionale, alle mostre, agli eventi all’estero ed alle pubblicazioni, come Eco-distrcit e Green Capital, frutto di conferenze internazionali e incontri con tutti i personaggi di spicco del settore. Giuseppe Cappochin sottolinea: «Anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, abbiamo ricevuto una enorme quantità di progetti, tutti di grande levatura. La giuria internazionale ha premiato scegliendo progetti non solo di grande qualità estetica ma anche ben inseriti e integrati nel contesto urbano e ambientale, testimoniando una volta ancora come la qualità della vita non possa prescindere dalla qualità dell’architettura».

Una parata di ospiti internazionali, come Xavier Matilla, architetto capo della città di Barcellona, città che ha visto negli ultimi tempi un forte impulso di riqualificazione urbana, mantenendo il legame e preservando la tradizione storica, ma innestando nella città opere di grande architettura contemporanea. E ancora Sylvia Labeque, Direttrice del Sindacato dell’area metropolitana di Bordeaux; Bruno Barel dell’Università di Padova, il Senatore Andrea Ferrazzi primo firmatario del ddl 1131 rigenerazione urbana. L’architetto giapponese Kengo Kuma progettista del Centro Congressi di Padova e già ospite della città di Padova e della Biennale di architettura Barbara Cappochin nel 2007 con la mostra a Palazzo della Ragione intitolata: “Le due carpe”, intervenuto in streaming per descrivere il suo progetto. E tantissimi altri. Si è parlato anche di Padova e dei suoi quartieri, con l'architetto Boeri.

