“Beethoven: integrale delle sonate per pianoforte”, al via la seconda parte della rassegna

Domenica 9 gennaio riprende il ciclo dedicato a Beethoven: integrale delle Sonate per pianoforte. Da gennaio a marzo altri 5 concerti, che si svolgeranno la domenica mattina presso la Sala dei Giganti. Al pianoforte Alessandro Cesaro, unico esecutore della rassegna.

È rara la possibilità di ascoltare per intero un ciclo pianistico così ricco e complesso, e la scelta degli Amici della Musica di Padova di riproporre nell’edizione 2021/2022 l’integrale delle sonate di Beethoven è stata ripagata nei primi 5 concerti da una entusiastica partecipazione di pubblico per la raffinata esecuzione del pianista. Del resto questo è un ciclo al quale Alessandro Cesaro è particolarmente affezionato e nel quale si è più volte cimentato in nel corso degli anni.

Dopo il diploma conseguito a soli 16 anni con la massima votazione e la lode presso il Conservatorio di Padova, Alessandro Cesaro ha proseguito gli studi con maestri del calibro di Paul Badura Skoda e Ciccolini, e la sua carriera concertistica ha preso avvio con la vittoria di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali. Nel suo repertorio le opere complete dei massimi compositori per pianoforte, da Mozart e Beethoven a Chopin e Schubert, insieme alle sonate di Scriabin. Alla attività di solista Alessandro Cesaro affianca la collaborazione con numerose orchestre, sia in Italia che all’estero, e la composizione di opere pianistiche e per orchestra. Nel concerto di domenica 9 gennaio in programma la Sonata n. 18 op. 31 n. 3, la Sonata n. 27 op. 90 e la Sonata n. 23 op. 57 “Appassionata”. Nei concerti da gennaio a marzo Cesaro eseguirà alcune tra le sonate più famose di Beethoven, quali la Tempesta, la Hammerklavier e la Sonata Les Adieux, oltre alle ultime sonate del compositore, la n. 30, la n. 31 e la n. 32, considerate tra le opere più complesse e difficili del repertorio per pianoforte.

Per info sui concerti Beethoven: Integrale della sonate per pianoforte:

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/beethoven-integrale-delle-sonate-pianoforte/

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro s.p.a. e della Fondazione Antonveneta Monte Dei Paschi di Siena.

Biglietti

Intero euro 8;

studenti e giovani (30 anni) euro 4.

I biglietti si trovano da Gabbia, via Dante 8, e al botteghino della Sala dei Giganti prima del concerto.

Abbonamenti Beethoven (10 concerti)

Interi euro 50 • Studenti e Giovani (30 anni) euro 25 (riduzione per Abbonati 65a Stagione 2021/22)

Interi euro 30 • Studenti e Giovani (30 anni) euro 15

Amici della musica

Via L. Luzzatti 16b - 35121 Padova

Tel. +39 49 8756763, Fax. ++39 49 8070068

info@amicimusicapadova.org

Programma completo

Inizio concerti:

ore 11 (concerti della domenica), ore 17 (concerti del sabato)

ore 11 (concerti della domenica), ore 17 (concerti del sabato) Dove:

Sala dei Giganti - Palazzo Liviano

30 ottobre 2021, ore 17

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma - Ludwig van Beethoven - Sonata n. 1 op. 2 n. 1; Sonata n. 3 op. 2 n. 3; Sonata n. 8 op. 13 “Patetica”

6 novembre 2021, ore 17

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata n. 4 op. 7; Sonata n. 5 op. 10 n. 1; Sonata n. 6 op. 10 n. 2

20 novembre 2021, ore 17

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata n. 11 op. 22; Sonata n. 12 op. 26 “Marcia funebre”; Sonata n. 13 op. 27 n. 1

4 dicembre 2021, ore 17

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata n. 16 op. 31 n. 1; Sonata n. 15 op. 28 “Pastorale”; Sonata n. 14 op. 27 n. 2 “Chiaro di luna”

18 dicembre 2021, ore 17

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata n. 10 op. 14 n. 2; Sonata n. 22 op. 54; Sonata n. 24 op. 78; Sonata n. 21 op. 53 “Waldstein”

Seconda parte

9 gennaio 2022, ore 11

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata n. 18 op. 31 n. 3; Sonata n. 27 op. 90; Sonata n. 23 op. 57 “Appassionata”

23 gennaio 2022, ore 11

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata n. 2 op. 2 n. 2; Sonata n. 17 op. 31 n. 2 “Tempesta”; Sonata n. 26 op. 81a “Les Adieux”

6 febbraio 2022, ore 11

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata n. 7 op. 10 n. 3; Sonata n. 9 op. 14 n. 1; Sonatina n. 25 op. 79; Sonata n. 28 op. 101

20 febbraio 2022, ore 11

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata facile n. 19 op. 49 n. 1; Sonata facile n. 20 op. 39 n. 2; Sonata n. 29 op. 106 “Hammerklavier”

6 marzo 2022, ore 11

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata n. 30 op. 109; Sonata n. 31 op. 110;Sonata n. 32 op. 111