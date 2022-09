Amici della Musica di Padova, 66esima stagione concertistica all’Auditorium Pollini

Gli Amici della Musica di Padova, una delle realtà musicali più longeve della città di Padova, alla quale più volte sono stati dati importanti riconoscimenti ( il più recente, nel 2022, da parte della Commissione Musica del Ministero della Cultura, che le ha assegnato il punteggio più alto per quel che riguarda la qualità artistica nella categoria “programmazione di attività concertistiche e corali” del Veneto) presenta la 66a stagione concertistica che va dal 18 ottobre 2022 al 27 aprile 2023.

Scarica il libretto completo della stagione concertistica

Il cuore della stagione è rappresentato dai venti concerti all’Auditorium Pollini, che con i diversi cicli in cui sono divisi, offrono come sempre un quadro completo del panorama musicale italiano e internazionale. Tutti i concerti inizieranno alle ore 20.15.

I recital di pianoforte, “Un Pianoforte per Padova” (sostenuti in modo particolare dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che dal 2004 mette a disposizione della città uno Steinway grancoda), vedranno delle eccellenze pianistiche, come quelle di ALEXANDER LONQUICH, per il concerto di apertura della stagione, il 18 ottobre, in un programma dedicato a A.Dvorak, K.A.Hartmann e alla grande Sonata D 960 di F. Schubert. Su quest’ultimo compositore l’artista terrà il giorno dopo un seminario di approfondimento (aperto al pubblico).

Sempre alle tastiere altri nomi prestigiosi sono quelli di CHRISTIAN ZACHARIAS (musiche di P.J.Cajkovskij e F.Schubert); ALEXANDER GADJIEV che è stato più volte ospite degli Amici della Musica dopo le sua prestigiosa affermazione al Premio Venezia (musiche di F. Chopin e R. Schumann); LEONORA ARMELLINI e MATTIA OMETTO che, assieme al CORO DI VOCI BIANCHE CESARE POLLINI (musiche di P.J. Cajkovskji e F. Liszt-Sinfonia “Dante”) saranno i protagonisti di uno dei concerti dedicati a Dante e la Musica.

All’interessante tema DanteNova: Musica dalla Commedia di Dante è dedicato anche il concerto dell’ensemble di musicale medievale LA FONTE MUSICA, con la direzione di MICHELE PASOTTI.

La presenza della musica antica, con lo specifico ciclo Anticamente composto da sei concerti, è una delle tradizioni delle stagioni degli Amici della Musica, che fin dagli anni 70 sono stati tra i primi in Italia a presentare musicisti dediti alla prassi musicale storicamente informata. Altro importante concerto di Anticamente è quello della Orchestra Ad Astra della SCHOLA CANTORUM BASILIENSIS con la violinista Leila Schayegh, dedicato a musiche di P. Nardini e F. A. Bonporti, due musicisti legati al nome di Giuseppe Tartini.

Preziose proposte sono legate ad alcuni anniversari che cadono nel 2022, anno che vede ricorrere contemporaneamente il centenario della morte di M. Proust e il bicentenario della nascita di C. Franck.

PHILIPPE GRIFFIN al violino e CLAIRE DESERT al pianoforte, entrambi i musicisti che sono interpreti di riferimento del repertorio francese, si esibiranno in un concerto intitolato A la recherche de la sonate de Venteuil (composizione musicale immaginaria più volte presente nell’opera Alla ricerca del Tempo Perduto). Ugualmente i l pianista MICHEL DALBERTO evocherà nel suo programma l’universo musicale caro a Proust, con musiche di Listz, Franck e Debussy.

Si segnalano poi per il valore dei musicisti altri concerti quali quello di ELISSO VIRSALADZE con il QUARTETTO DAVID OISTRACH (musiche di Schumann e Shostakovich) e quello del baritono inglese J. NEWBY con il pianista S. LEPPER, con un bellissimo programma liederistico dedicato a Beethoven, Schubert, Mahler, Britten ed intitolato “I wonder as I wander”.

Arrichiscono l’offerta musicale della stagione alcune prove aperte, occasioni di incontro e dialogo con i musicisti che introducono e eseguono parti del programma serale. Si svolgono solitamente la mattina del concerto all’Auditorium Pollini e sono rivolte agli studenti del conservatorio, ma sono anche aperte al pubblico. Queste occasioni congiunte con altre iniziative per le scuole si prefiggono l’ambizioso fine di attirare le nuove generazioni verso la musica classica e di creare così un “pubblico futuro”.

Non si può dimenticare che i 20 concerti ospitati all’ Auditorium Pollini sono solo una parte delle attività degli Amici della Musica di Padova, le cui proposte, negli ultimi anni, si sono estremamente ampliate e diversificate, con manifestazioni che si attestano su un numero di oltre 90 concerti l’anno. Citiamo i cicli Domenica in Musica alla Sala dei Giganti, dedicato ai giovani talenti vincitori di premi in concorsi nazionali e internazionali, Tartini 2020, ciclo di 10 concerti arrivato ormai alla sua seconda edizione, i Concerti estivi al Chiostro del Museo degli Eremitani e in altre sedi storiche, concerti nei quartieri, Concerti in Villa, rassegne organistiche, concerti per le scuole e nelle scuole,etc., tutti cicli che si propongono anche di valorizzare sedi e pubblici diversi.

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e della Carraro SpA.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA

66a Stagione Concertistica 2022 | 2023

Martedì 18 ottobre 2022 – ciclo A

ALEXANDER LONQUICH pianoforte

Musiche di A. Dvorak, K.A. Hartmann, F. Schubert

Un pianoforte per Padova

Musiche di A. Dvorak, K.A. Hartmann, F. Schubert Un pianoforte per Padova Martedì 25 ottobre 2022 – ciclo B

ORCHESTRA ad astra DELLA SCHOLA CANTORUM BASILIENSIS con strumenti originali

LEILA SCHAYEGH concertazione e violino solista

Nardini e i suoi contemporanei

Musiche di P. Nardini, F. A. Bonporti, G.M. Cambini, W.A. Mozart

Concerto per i 300 anni dalla nascita di Pietro Nardini (1722 – 1793)

in collaborazione con Schola Cantorum Basiliensis

Nardini e i suoi contemporanei Musiche di P. Nardini, F. A. Bonporti, G.M. Cambini, W.A. Mozart Concerto per i 300 anni dalla nascita di Pietro Nardini (1722 – 1793) in collaborazione con Schola Cantorum Basiliensis Venerdì 4 novembre 2022- ciclo A

LA FONTE MUSICA ensemble di musica medievale

MICHELE PASOTTI liuto e direzione

“DanteNova: Musica dalla Commedia di Dante”

Musiche di A. Zacara da Teramo, P. da Firenze, G. de Machaut, F. Landini, M. da Perugia, A. da Caserta, J. Ciconia, Llibre Vermell de Montserrat

Dante e la musica (2° concerto)

liuto e direzione “DanteNova: Musica dalla Commedia di Dante” Musiche di A. Zacara da Teramo, P. da Firenze, G. de Machaut, F. Landini, M. da Perugia, A. da Caserta, J. Ciconia, Llibre Vermell de Montserrat Dante e la musica (2° concerto) Mercoledì 16 novembre 2022 – ciclo B

PHILIPPE GRAFFIN violino

CLAIRE DÉSERT pianoforte

Musiche di G. Enesco, C. Franck, E. Ysaÿe, A. Wilhelmj, C. Saint-Saëns

“Proust e la musica” nel Centenario della morte di Marcel Proust (18 novembre 1922)

Musiche di G. Enesco, C. Franck, E. Ysaÿe, A. Wilhelmj, C. Saint-Saëns “Proust e la musica” nel Centenario della morte di Marcel Proust (18 novembre 1922) Martedì 22 novembre 2022 – ciclo A

QUARTETTO GOLDMUND archi

Musiche di F. Mendelssohn-Bartholdy, E. Schulhoff, F. Schubert

Musiche di F. Mendelssohn-Bartholdy, E. Schulhoff, F. Schubert Lunedì 5 dicembre 2022 – ciclo B

MICHEL DALBERTO pianoforte

Musiche di F. Liszt, C. Franck, C. Debussy, R. Schumann

“Proust e la musica” nel Centenario della morte di Marcel Proust (18 novembre 1922)

Un pianoforte per Padova

Musiche di F. Liszt, C. Franck, C. Debussy, R. Schumann “Proust e la musica” nel Centenario della morte di Marcel Proust (18 novembre 1922) Un pianoforte per Padova Martedì 13 dicembre 2022 – ciclo B

IRENE GONZÁLEZ ROLDÁN clavicembalo

Musiche di J.S. Bach, D. Scarlatti, A. Soler, F.M. López

Musiche di J.S. Bach, D. Scarlatti, A. Soler, F.M. López Lunedì 19 dicembre 2022 – ciclo A

in ricordo di Gabriella Goldin, amica e collaboratrice degli Amici della Musica di Padova

QUARTETTO DI VENEZIA archi

PIETRO DE MARIA pianoforte

Musiche di C. Franck

Anniversario C. Franck (1822-1890)

in ricordo di Gabriella Goldin, amica e collaboratrice degli Amici della Musica di Padova pianoforte Musiche di C. Franck Anniversario C. Franck (1822-1890) Martedì 17 gennaio 2023 – ciclo A

L'ARTE DELL’ARCO con strumenti originali

FEDERICO GUGLIELMO maestro di concerto al violino

ROBERTO LOREGGIAN clavicembalo

Musiche di J.B. Bach, W.F. Bach, J.S. Bach

Integrale dei Concerti per cembalo di Johann Sebastian Bach (2° concerto)

Musiche di J.B. Bach, W.F. Bach, J.S. Bach Integrale dei Concerti per cembalo di Johann Sebastian Bach (2° concerto) Venerdì 3 febbraio 2023 – ciclo B

CHRISTIAN ZACHARIAS pianoforte

Omaggio a Radu Lupu

Musiche di P.I. ?ajkovskij, F. Schubert

Un pianoforte per Padova

Omaggio a Radu Lupu Musiche di P.I. ?ajkovskij, F. Schubert Un pianoforte per Padova Mercoledì 8 febbraio 2023 – ciclo A

MAYUMI KANAGAWA violino

BEN GOLDSCHEIDER corno

GIUSEPPE GUARRERA pianoforte

Musiche di J. Widmann, G. Ligeti, B. Bartók, R. Schumann, J. Brahms

MAYUMI KANAGAWA violino Musiche di J. Widmann, G. Ligeti, B. Bartók, R. Schumann, J. Brahms Mercoledì 15 febbraio 2023 – ciclo B

JAMES NEWBY baritono

SIMON LEPPER pianoforte

Musiche di L. van Beethoven, F. Schubert, G. Mahler, B. Britten

JAMES NEWBY baritono Musiche di L. van Beethoven, F. Schubert, G. Mahler, B. Britten Martedì 21 febbraio 2023 – ciclo A

JADRAN DUNCUMB liuto barocco

Musiche di S.L. Weiss, J.S. Bach

Musiche di S.L. Weiss, J.S. Bach Giovedì 2 marzo 2023 – ciclo B

Musiche di R. Schumann, D. Šostakovi?

ELISSO VIRSALADZE pianoforte

QUARTETTO DAVID OISTRACH archi

Un pianoforte per Padova

Musiche di R. Schumann, D. Šostakovi? ELISSO VIRSALADZE pianoforte Un pianoforte per Padova Lunedì 13 marzo 2023 – ciclo A

TRIO ATOS archi e pianoforte

Musiche di J. Brahms, R. Schumann, F. Mendelssohn-Bartholdy

Integrale dei Trii di Mendelssohn, Schumann, Brahms (2° concerto)

Musiche di J. Brahms, R. Schumann, F. Mendelssohn-Bartholdy Integrale dei Trii di Mendelssohn, Schumann, Brahms (2° concerto) Martedì 21 marzo 2023 – ciclo A

pianoforte

Musiche di J.S. Bach, R. Strauss, E. Grieg

MAXIMILIAN HORNUNG violoncello

HERBERT SCHUCH

Musiche di J.S. Bach, R. Strauss, E. Grieg MAXIMILIAN HORNUNG violoncello Martedì 28 marzo 2023 – ciclo B

LEONORA ARMELLINI pianoforte

MATTIA OMETTO pianoforte

CORO DI VOCI BIANCHE CESARE POLLINI

MARINA MALAVASI direttore del coro

Musiche di P. ?ajkovskij, F. Liszt

Dante e la musica (3° concerto)

Un pianoforte per Padova

LEONORA ARMELLINI pianoforte MATTIA OMETTO pianoforte Musiche di P. ?ajkovskij, F. Liszt Dante e la musica (3° concerto) Un pianoforte per Padova Martedì 4 aprile 2023 – ciclo B

Musiche di J. Desprez

ODHECATON ensemble vocale

PAOLO DA COL direzione

Musiche di J. Desprez ODHECATON ensemble vocale Giovedì 13 aprile 2023 – ciclo A

ALEXANDER GADJIEV pianoforte

Musiche di F. Chopin, R. Schumann

Un Pianoforte per Padova

Musiche di F. Chopin, R. Schumann Un Pianoforte per Padova Giovedì 27 aprile 2023 – ciclo B

Auditorium Pollini, Padova

QUARTETTO DOVER archi

Musiche di J. Haydn, B. Bartók, A. Dvorak

Dove

I concerti – salvo diversa indicazione – avranno luogo all’Auditorium C. Pollini (via C. Cassan 17, Padova) alle ore 20.15 (se non diversamente indicato)

Biglietti

Biglietti dei concerti:

Interi 27 euro Ridotti 22 euro Studenti 8 euro

I biglietti (nei limiti della disponibilità) sono in vendita da una settimana prima di ogni concerto da:

Gabbia Dischi, Via Dante 8, Padova - Tel: 0498751166

e la sera del concerto dalle 19.30 presso la biglietteria dell'Auditorium "C. Pollini"

I biglietti sono anche disponibili sul circuito Vivaticket

Abbonamenti

Spendi il tuo Bonus e acquista cultura

È possibile acquistare Abbonamenti e singoli Biglietti con la Carta del Docente e con 18app

Note

Gli abbonamenti sono in vendita:

da lunedi? 26 settembre a sabato 1 ottobre 2022 (ore 10/13 - 15/18) presso Ufficio Informazioni Turistiche – Vicolo Cappellato Pedrocchi

da lunedi? 3 ottobre 2022 solo su prenotazione a info@amicimusicapadova.org – tel. 0498756763.

La Direzione si riserva ogni opportunità di eventuali modifiche al calendario imposte da cause di forza maggiore.

Gli abbonati sono pregati di seguire eventuali variazioni di data o programma sul sito Internet dell'Associazione, sulla pagina Facebook e Instagram nonché sui quotidiani e manifesti.

I CONCERTI SI SVOLGONO ALL’AUDITORIUM C. POLLINI - VIA CARLO CASSAN 17 - PADOVA con inizio alle ore 20.15 (se non diversamente indicato)

Per informazioni

Associazione Amici della musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - Padova

telefono 049 8756763

email info@amicimusicapadova.org

sito https://www.amicimusicapadova.org/

pagina Facebook www.facebook.com/amicimusicapadova