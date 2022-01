“Una piccola Odissea”, tutto esaurito per Andrea Pennacchi al Teatro Ferrari di Camposampiero

“Il teatro per tutti 2021/22” al Teatro Ferrari, cartellone giunto alla sesta edizione, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Camposampiero, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, prosegue con un grande ritorno. Giovedì 27 gennaio alle ore 21 andrà in scena “Una piccola Odissea” di e con Andrea Pennacchi e con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Annamaria Moro.

La storia di storie

«Sono venuto in possesso di una copia dell’Odissea abbastanza presto: quand’ero alle medie, mio padre gestiva lo stand libri alla festa dell’Unità del mio quartiere, mentre mia mamma regnava incontrastata sulle fumanti cucine. La pioggia aveva danneggiato una versione in prosa della Garzanti, e mio papà me la regalò. Non c’era differenza, per me, tra Tolkien e Omero, era una grande storia, anzi una storia di storie, in cui non faticavo a riconoscere le persone che amavo: mio padre che torna dal campo di concentramento, mia madre che aspetta, difendendosi dagli invasori, i lutti, la gioia. E ho sempre desiderato raccontarla. L’Odissea è stata definita: “un racconto di racconti”, una maestosa cattedrale di racconti e raccontatori, attraversata da rimandi ad altre storie, miti, in una fitta rete atta a catturare il lettore”.

Lo spettacolo

Lo spettacolo restituisce il sapore di racconto orale dell’Odissea proponendone una versione a più voci, che dà il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio.

Sold out

Lo spettacolo è esaurito e per evitare assembramenti non sarà fatta una lista d’attesa in Teatro la sera stessa. Si consiglia agli interessati di mettersi in contatto con il Teatro il 27 gennaio stesso dopo le 19 per verificare se dei posti fossero tornati disponibili.

Biglietti

intero 12 euro; ridotto per gli under 20 7 euro.

Biglietteria al botteghino: in Teatro a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Informazioni per il pubblico e prenotazioni

telefono 366 6502085

mail info@teatroferrari.it

https://www.piccionaia.org/teatro-ferrari-di-camposampiero-2/

Foto articolo a comunicato stampa