All'anfiteatro del Venda la magia del piano di Remo Anzovino

Con oltre 23 milioni di stream su Spotify in 180 paesi nel mondo e il Nastro D'Argento nel 2019 per le sue colonne sonore, Remo Anzovino è uno dei più originali e influenti compositori e pianisti contemporanei ed è uno degli autori di spicco della grande tradizione italiana nella musica da film. Nato a Pordenone nel 1976 da genitori napoletani, scrive musica da quando aveva 11 anni. Sabato 2 settembre alle ore 21 in uno dei più suggestivi palcoscenici all’aperto, l’Anfiteatro del Venda a Galzignano Terme, Remo Anzovino presenta "a lume di candela", il suo nuovo disco “Don’t Forget to Fly”. Distribuito da Believe, il disco è entrato in poche ore nelle principali playlist mondiali di musica classica e per due settimane di fila è stato l’album strumentale più venduto in Italia (classifica FIMI). Il nuovo progetto musicale è il primo completamente piano solo della sua carriera: un viaggio tra le mille possibilità espressive e stilistiche del pianoforte.

Compositore e pianista, tra i più originali ed eclettici interpreti del nostro tempo, Anzovino è protagonista di progetti al confine tra musica e cinema, celebrato con il Nastro D'Argento 2019 Musica dell’Arte per le sue colonne sonore, e ha collezionato oltre 24 milioni di streaming in 180 Paesi nel mondo solo su Spotify. Nato come atto d’amore per il pianoforte, pensato e composto nella dimensione di un sogno, già il titolo del disco rivela molto: non dimenticare di volare è un promemoria e un invito, nato da una frase appuntata sul taccuino dall’autore. «L’uomo è progettato per volare, non deve soffocare i propri desideri. Viviamo in un momento storico in cui siamo bombardati dalle immagini. Con questo disco chiedo a chi ascolta di produrle invece di subirle, tornando a essere protagonisti della propria immaginazione».

Remo Anzovino ha pubblicato 18 dischi tra album di studio e colonne sonore, ed è autore della celebre 9 ottobre 1963 (Suite for Vajont), scelta dalla Fondazione Vajont quale musica ufficiale in ricordo delle vittime. Nel 2020 l’Unesco ha scelto due sue musiche (Igloo e Tempo Tempesta) per la campagna #NoiSiamoOceano. Nel 2023 la sua colonna sonora accompagna le immagini del documentario “Respiro di Inverno”, realizzato dalla Croce Rossa Italiana per il primo anno della guerra in Ucraina. Come compositore, ha strettamente legato il suo nome al cinema firmando le colonne sonore di prestigiosi documentari: da “Ritratto di Regina” a “Pasolini Maestro Corsaro”, passando per le colonne sonore dei cinque film realizzati per la serie "La Grande Arte al Cinema" (Vincent Van Gogh, Frida Kahlo, Picasso, Monet e Gauguin) che gli sono valsi il Nastro D'Argento nel 2019 e la pubblicazione di un box set celebrativo intitolato "Art Film Music" uscito in tutto il mondo per Sony Classical. Ha composto e diretto la colonna sonora originale del film Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione, regia di Giovanni Troilo (Sky/Quoiat/Nexo digital) dal 15 maggio al cinema. Parallelamente al percorso discografico ha sviluppato un'intensa carriera concertistica in Italia e in tutto il mondo: tre date a Tokyo a marzo di quest’anno, nel 2021 l’International Jazz Festival di Ankara, nel 2018 il prestigioso London Jazz Festival. E ancora: l’Arena di Verona e Caracalla con i 2Cellos, il Palazzo Reale di Napoli, Castello Sforzesco di Milano, il Teatro Romano di Fiesole e i Laghi di Fusine per il No Borders Music Festival. Sin dal 2012 le edizioni musicali Volontè & Co. di Milano pubblicano i volumi di spartiti della sua musica. Le sue musiche sono utilizzate da importanti brand commerciali per le proprie campagne pubblicitarie (Alitalia, Bulgari) e da celebri trasmissioni televisive (Ulisse di Alberto Angela, Otto e Mezzo, I Dieci Comandamenti, Ballarò).