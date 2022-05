Ryan Tedder colpito da una laringite: salta il concerto alla Kioene arena dei OneRepublic

Niente da fare, chi li segue sui social aveva già inutito che il frontman non fosse in frma per affrontare ben due concerti: il 3 a Padova e il 4 a Milano, ma ora c'ò la comunicazione ufficiale Live Nation Italia riguardante il concerto a Padova e di domani a Milano degli OneRepublic. Maggiori informazioni verranno comunicate dai canali ufficiali del promoter delle date, Live Nation.

"Siamo spiacenti di informarvi che Ryan Tedder, il frontman degli OneRepublic, è stato colpito da una laringite e per questo motivo non potrà esibirsi come previsto agli show di Padova e Milano di oggi e domani.

Stiamo facendo il possibile insieme agli OneRepublic per riprogrammare gli show italiani. Maggiori informazioni verranno comunicate appena possibile".