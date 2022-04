EVENTO ANNULLATO - Wine-nic tra i Vigneti dei Colli Euganei in cantina Loreggian

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Attenzione - Evento annullato a causa maltempo.

«!! Con grande dispiacere dobbiamo comunicarvi che l’evento è ufficialmente ANNULLATO a causa del meteo non a favore !!»

----

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/970598633587808/

" Lunedì 25 aprile [giorno festivo] ~ dalle 11 alle 19

Finalmente è arrivato il momento perfetto per degustare il vino all’aperto tra colline e vigneti, in una location unica per goderci la buona compagnia in una festa di primavera!

Quale miglior appuntamento se non il tradizionale 25 Aprile per riconciliare buon vino, degustazioni alla cieca, wellness, musica, svago, intrattenimento e sapori?

Cosa ci sarà?

Vino || Postazioni Food || Musica Live || Area Pic Nic tra i Vigneti || Area Yoga || Degustazioni alla cieca || Area bimbi

Come funziona?

Paghi l'entrata e ti verrà fornito un calice ed un porta calice. Fatto? Bene, d'ora in poi è tutto in discesa: i vini della cantina Loreggian (al calice o in bottiglia) ci disseteranno durante tutta la giornata e potremo accompagnarli a cicchetti, piatti, cestini pic-nic, musica e attività nel parco

La Cantina / Location

Loreggian: E’ una cantina dei Colli Euganei, immersa tra boschi e vigneti accanto ad uno dei Borghi più belli d’Italia: Arquà Petrarca. Un ambiente originale ed esclusivo, comodo da raggiungere da Padova e dall’autostrada.

Ok. E poi?

Poi se vuoi ti siedi o ti stendi a terra: portati un telo!

Se vuoi degusti dei grandi vini alla cieca: divertiti con il nostro format in degustazioni guidate!

Se vuoi ti rilassi: ci sono attività di Yoga (prenota il tuo posto!)

Se vuoi balli: si, c'è una band dal vivo!

Se vuoi lasci i bimbi a divertirsi: c’è un’area kids dedicata

Si mangia?

Non temete: gli appetiti e le gole saranno soddisfatti. Due punti food con gli spunciotti di due fantastici street food [che a breve sveleremo] saranno a disposizione per tutta la giornata!

Quanto costa?

L’evento costa 15 euro e comprende:

– L’entrata al parco della cantina

– La degustazione di 4 calici di vino

– Musica dal vivo

L'entrata è gratuita dagli 0 ai 16 anni

Prenotazioni ~ La prenotazione non è obbligatoria e potrai entrare direttamente durante l'evento, ma se vuoi già accaparrarti i biglietti e saltare la coda ti lasciamo il link dove inserire i tuoi dati

https://www.eventbrite.it/.../biglietti-wine-nic-tra-i...

Oppure chiamaci al numero: 375 79 45 722

Parcheggio gratuito nelle aree appositamente adibite.

Green Pass ~ Per accedere all’evento non è obbligatoria la certificazione sanitaria (Green Pass), tranne per le attività all'interno, ma ti preghiamo di utilizzare la mascherina quando necessario, di mantenere la distanza interpersonale di un metro e di igienizzare spesso le mani con gli appositi gel igienizzanti dislocati nell’area dell’evento. Tutti i dettagli https://www.facebook.com/events/970598633587808/

Disabili: Ingresso gratuito e salta fila per i disabili (l'ingresso gratuito non è esteso agli accompagnatori).

Cani: i cani sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i parchi pubblici, nell'assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza di bambini e di tutti i presenti.

Evento organizzato da: Secret Wine Tasting - Cantina Loreggian [www.viniloreggian.it] - Giulia Sattin [www.instagram.com/giulia_sattin] - Giacomo Solimene [www.instagram.com/the.foodteller]

Rimani connesso per scoprire in anteprima tutte le info e le novità di questa edizione.

Clicca "mi piace" alla pagina di Secret Wine Tasting: https://www.facebook.com/secretwinetaste

Seguici anche su Instagram: @secretwinetasting

Maltempo ~ In caso di avverse condizioni meteo l’evento sarà rimandato in data da destinarsi

Save the date!

Lunedì 25 aprile ~ dalle 11 alle 19"

Info web

https://www.facebook.com/events/970598633587808/

Foto articolo da evento Facebook