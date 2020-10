Annullato il mercatino dell’antiquariato e cose d’altri tempi a Piazzola sul Brenta

A darne comunicazione è il Il Direttivo Pro loco Piazzola APS specificando come si fosse lavorato per svolgere l'evento elaborando un dettagliato piano di sicurezza. In programma ogni ultima domenica del mese, anche per ottobre il mercatino dell’antiquariato e cose d’altri tempi a Piazzola sul Brenta viene annullato.

Le motivazioni

Le nuove disposizioni del DPCM 18 ottobre impongono restrizioni chiare e soprattutto evidenziano la ratio del provvedimento volta ad aumentare la cautela nella previsione di ogni evento pubblico di coì larga portata. «Ci abbiamo provato con decisione e convinzione. Il mercatino è un evento che connota la storia di Piazzola e ne eleva la cifra culturale. Ma il lavoro fatto non è certamente perso, verrà utile non appena ci sarà uno spiraglio per ripartire e vogliamo essere pronti».