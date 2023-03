Annullato lo spettacolo "Teatro Studio" con Alessandro Bergonzoni, tutte le info utili 

Per cause non dipendenti dall’organizzazione del Piccolo Teatro, siamo spiacenti di comunicare che lo spettacolo “Teatro Studio” di e con Alessandro Bergonzoni, previsto in data 11 maggio 2023, è stato annullato, essendo stata annullata l’intera tournèe nazionale.

I biglietti saranno annullati e lo spettacolo non sarà riproposto in date successive.

Il costo totale del biglietto sarà rimborsato, comprese le commissioni dovute in fase di acquisto.

Per gli acquirenti online il rimborso avverrà in modo automatico sulla carta di pagamento utilizzata

Per tutti gli altri acquirenti verrà effettuato o tramite la segreteria del Piccolo Teatro, entro il 30 aprile su appuntamento previa telefonata al 329.6381171,

oppure a chi si recherà direttamente in cassa prima di uno spettacolo (proiezione o teatro) organizzato dal Piccolo Teatro entro il 30 aprile con il biglietto integro

https://www.piccolo-padova.it/teatro-studio-con-alessandro-bergonzoni/

Foto articolo da https://www.piccolo-padova.it/teatro-studio-con-alessandro-bergonzoni/