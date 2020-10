Un'emozione unica: l'anteprima della mostra "Van Gogh - I colori della vita" al San Gaetano

Un percorso emozionale nella vita e tra le opere di uno dei pittori più famosi e celebrati al mondo: vernissage inaugurale riservata alla stampa per la mostra "Van Gogh - I colori della vita", in programma al centro culturale San Gaetano di via Altinate a Padova dal 10 ottobre 2020 all'11 aprile 2021.

La mostra

Raccontare a parole l'ammaliante bellezza degli 82 quadri e disegni del pittore olandese - affiancati da 15 capolavori di suoi colleghi quali Gauguin, Millet, Seurat, Signac e Hiroshige - è impossibile, quindi ci affidiamo alle immagini.