Antica Fiera di Bresseo 2023, tutte le novità della nuova edizione

Domenica 8 ottobre via alla due giorni di Fiera: Area Agricola e mostra espositiva dei produttori locali nell’area antistante Villa Cavalli-Malandrin, area degli Antichi Mestieri “Vita d’altri tempi” antistante allo stand gastronomico della Pro Loco di Teolo e consueto appuntamento con l’area Fattoria e Animali all’interno dell’area degli Impianti sportivi comunali. Per l’occasione gli stand gastronomi saranno aperti anche a pranzo.

Dal 6 al 10 ottobre 2023 a Teolo, lungo via Euganea Bresseo – che come di consueto, sarà chiusa al traffico - e in Piazza Mercato di Treponti si svolgerà la storica Fiera con stand gastronomici, luna park, spettacolo aereo, mercato, esposizioni, spettacoli itineranti e concerti con musica dal vivo.

Cavalli-Malandrin con esibizione della Banda Musicale di Teolo e Gruppo sbandieratori di Montagnana.

Nel pomeriggio dalle 16.00 tutti con gli occhi rivolti al cielo per lo SPETTACOLO AEREO CON ESIBIZIONE TRICOLORE DI AEREI STORICI in occasione del 100° Anniversario dell’Aeronautica Militare. Ci sarà un sorvolo tricolore di aerei storici. La pattuglia è composta da un Cessna L19 “Birddog”, velivolo americano del 1962 che ha combattuto in Vietnam e da due biplani Wolf W-11 “Boredom fighter” repliche di velivoli della prima guerra mondiale.

Dalle 17.30 esibizione de La Fanfara dei Bersaglieri di Padova “Achille Formis” ASS.NAZ. Bersaglieri con arrivo nella Piazzetta via Generale Dalla Chiesa.

Novità

A partire da quest’anno, verrà introdotto in forma sperimentale un nuovo sistema di “pass fiera” con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il traffico interno all’area fieristica. Sarà abbandonato il tradizionale pass giallo, in favore di quattro nuovi pass di colore diverso: arancione, blu, rosa e verde. Ogni colore sarà associato a un varco specifico e il pass consentirà l’accesso solo ed esclusivamente al varco corrispondente. In questo modo, i residenti o i lavoratori che operano nell’area della fiera avranno la possibilità di entrare ed uscire solo attraverso il varco colorato presente sul proprio pass.

Come ottenere il pass? Per ottenere il pass, i cittadini o i lavoratori coinvolti nell’area fiera possono recarsi all’ufficio protocollo del comune a partire dal lunedì 2 ottobre 2023 presentando un documento di riconoscimento. Saranno rilasciati al massimo tre pass per nucleo familiare e non sarà possibile richiederne per amici e parenti non residenti all’interno dell’area fiera. Nel caso in cui non sia possibile ritirare personalmente il pass, è consentito richiedere la consegna tramite delega a una terza persona. L’ingresso attraverso i varchi a persone con disabilità sarà sempre garantito mediante l’esibizione dell’apposito tagliando.

Info e dettagli sui pass: https://www.comune.teolo.pd.it/pass-fiera-2023-residenti-e-lavoratori

«L’edizione 2022 dell’Antica Fiera di Bresseo è stata, per presenze, l’edizione dei record. Quest’anno non ci facciamo trovare impreparati e puntiamo a fare ancora meglio – ha detto il sindaco Valentino Turetta -. Siamo grati ai cittadini e agli imprenditori per credere in questo evento che è il fiore all’occhiello del territorio. Bambini, ragazzi, adulti: eventi per coinvolgere tutti. Divertire e divertirsi l’obiettivo, con il focus sulle eccellenze del territorio. Siamo orgogliosi di ospitare domenica lo spettacolo aereo: l’evento avverrà con fumogeni tricolore e musica di accompagnamento. Sarà come rivivere uno spettacolo delle Frecce Tricolori. L’Antica Fiera di Bresseo per me è il primo abbraccio all’autunno con i sapori delle castagne e dei piatti tipici come trippe, folpetti e baccalá, l’occasione per incontrare nuovamente i compagni delle scuole del paese dove tutti tornano anche se vivono distanti. I ricordi dell’infanzia legata alla ‘Festa del Bambino’ con le giostre e i tanti regali dati dalla Polizia Locale e che tuttora rimane come tradizione. Un’occasione – conclude - per ascoltare ancora una volta i residenti, componente fondamentale di una festa che coinvolge un paese intero».