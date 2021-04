“Anzi@ni in rete”: conferenza online sull’uso consapevole di internet

L'ufficio attività creative terza età del Settore Servizi Sociali organizza, con la collaborazione operativa di AttivaMente cooperativa sociale onlus, "Anzi@ni in rete", un incontro online gratuito realizzato nell’ambito del progetto “Buoni e cattivi: diritti contro le truffe per la sicurezza dell’anziano”.

Scarica la locandina dell'incontro

L'obiettivo dell'incontro è quello di sensibilizzare sull’uso consapevole di internet, in particolare in questo momento in cui, a causa delle misure restrittive dovute alla pandemia, il tempo trascorso online è notevolmente aumentato.

Vista la maggiore esposizione degli utenti ai rischi legati a truffe e raggiri, il programma si focalizza sui luoghi virtuali in cui la truffa telematica può insinuarsi e sugli accorgimenti da adottare per prevenirla.

Appuntamento giovedì 8 aprile dalle 10 alle 11.30.

Programma

Social media nella vita quotidiana

Navigazione imprudente: cookie, pop-up e pubblicità ingannevole

La Rete come veicolo di truffe e raggiri

Tutela della privacy

Accortezze e modi per difendersi

Come partecipare

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email all'indirizzo segreteria@attivamenteonlus.it.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 392 9702688.

Riferimenti

Ufficio Attività creative terza età - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova

Luogo via Giotto , 34 Padova

Telefono 049 8205088

Fax 049 8207121

Orario riceve su appuntamento. Risposta telefonica il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 15 alle 16.30

Email segreteriaterzaeta@comune.padova.it

Responsabile del procedimento dott.ssa Elena Segato

Sostituto del responsabile del procedimento dott.ssa Sara Bertoldo

