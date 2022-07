Torna "Aperitivo a teatro", la rassegna estiva del teatro stabile del Veneto al Verdi

Al Teatro Verdi di Padova torna l’appuntamento con Aperitivo a Teatro, la tradizionale rassegna estiva dedicata a giovani e adulti promossa dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale in collaborazione con il Comune di Padova.

Dal 9 luglio al 6 agosto 2022 sono cinque gli spettacoli in cartellone, uno a settimana, con repliche ogni sera dal martedì al sabato alle ore 19. Dopo la messa in scena, alcuni spazi del teatro ospitano un momento di convivialità in cui gli spettatori possono intrattenersi degustando un aperitivo.

I titoli proposti omaggiano, con adattamenti contemporanei e soggetti originali, alcune delle pièces più iconiche della storia del teatro mondiale: Madre Coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht; Romeo e Giulietta da cui trae libera ispirazione lo spettacolo R+G, La Dodicesima Notte e La Bisbetica Domata di William Shakespeare, e Don Chisciotte, un’originalissima avventura legata alla rappresentazione del romanzo di Cervantes.

In scena vanno produzioni e co-produzioni firmate TSV Teatro Stabile del Veneto, con storie e personaggi senza tempo, capaci di sviscerare temi sempre attuali come l’amore, la guerra, la follia, le dinamiche delle relazioni. Ad essere protagonisti del palcoscenico sono i giovani, dagli allieve e allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni agli attori e attrici della Compagnia Giovani del TSV.

Il debutto di Aperitivo a Teatro, il 9 e 10 luglio 2022 (ore 19) è affidato a Madre Coraggio e i suoi Figli, uno studio del testo di Bertolt Brecht prodotto TSV - Teatro Nazionale, dramaturg di Angela Dematté con regia di Andrea Chiodi, che vedrà le allieve attrici e gli allievi attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni di Venezia impegnati nell’interpretare il grande capolavoro qui tradotto da Roberto Menin.

Programma

9-10 luglio 2022, ore 19

MADRE CORAGGIO E I SUOI FIGLI

Uno studio

Di: Bertolt Brecht

Traduzione: Roberto Menin

Drammaturgia: Angela Dematté

Regia: Andrea Chiodi

Scritto nel 1939, alla vigilia della seconda guerra mondiale, Madre Courage e i suoi figli, uno dei capolavori di Bertolt Brecht, è una denuncia degli orrori delle guerre. Ecco che ahimè diventa così attuale parlarne oggi.

In scena gli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni parte del Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto, Teatro Stabile del Veneto e Accademia Teatrale Veneta per la realizzazione di un’edizione transitoria del progetto Modello Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1796 del 15 dicembre 2021).

ATTENZIONE: Annullamento repliche 5-6-7-8 luglio!

Si informa che le repliche dal 5 all'8 luglio 2022 dello spettacolo Madre Coraggio e i suoi figli – uno studio, previsto in scena al Teatro Verdi di Padova sono annullate per ragioni sanitarie indipendenti dal Teatro Stabile del Veneto.

Rimane confermata la replica del 9 luglio e viene aggiunta una replica di recupero il giorno 10 luglio ore 19.

12- 16 luglio 2022, ore 19

R + G

Progetto di: Stefano Cordella e Tommaso Fermariello

Liberamente ispirato a: Romeo e Giulietta di William Shakespeare, Romeo e Giulietta di William Shakespeare

Testo: Tommaso Fermariello

Regia: Stefano Cordella

R+G è un canto d’amore a due voci, elettrico, poetico, inquieto.

Un affondo viscerale nell’animo dei due giovanissimi protagonisti tra la violenza della provincia e la genuinità dell’amore adolescenziale. A condizionare la loro storia saranno anche le famiglie, la scuola e i giudizi della loro comunità.

19 - 23 luglio 2022, ore 19

LA DODICESIMA NOTTE

Di: William Shakespeare

Traduzione: Patrizia Cavalli

Regia e adattamento: Veronica Cruciani

La dodicesima notte: Un’opera teatrale dall’umore “folle”.

La follia ne La dodicesima notte, non e? rappresentata solo attraverso i personaggi, ma tutta l’atmosfera della commedia sembra essere attraversata dalla follia. Una follia allegra, di una varieta? gioiosa.

L’atmosfera folle dell’opera e? in linea con la sua celebrazione omonima, un’importante festa che si tiene il dodicesimo giorno dopo Natale.

La Dodicesima notte e? stata concepita per un periodo di piacere: questo e? l’indizio dell’atmosfera e del sapore speciale dell’opera che la distingue dalle altre commedie di Shakespeare.

26 - 30 luglio 2022, ore 19

LA BISBETICA DOMATA

Di: William Shakespeare

Adattamento: Andrea Pennacchi

Regia: Silvia Paoli

Note di regia di Silvia Paoli

(…) Nel testo c’è senz’altro amore, ci sono sincerità e fragilità, ci sono due ragazzi problematici che si incontrano e cominciano una storia a modo loro, cercando uno spazio in una società in cui non si riconoscono.

La società di riferimento era ed è quella patriarcale, quella del dovere domestico e muliebre, quella dell’uomo attivo e la donna passiva, è la storia dell’accoglienza, della mitezza, delle qualità femminili, sempre secondo un’ottica esclusivamente maschile.

2 - 6 agosto 2022, ore 19

DON CHISCIOTTE

Soggetto originale: Marco Zoppello

Elaborazione dello scenario: Carlo Boso, Marco Zoppello

Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo.

Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.

A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro di due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore.

Informazioni

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.teatrostabileveneto.it e presso la biglietteria del teatro

Biglietteria: tel. 049 87770213 | info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orari biglietteria Teatro Verdi

da martedì a sabato 10 - 13 e 15 - 19 | domenica e lunedì chiuso

Abbonamento 3 spettacoli a scelta

Intero euro 39 | Abbonati TSV euro 27 | Under 26 euro 19

Vendita abbonamenti

Gli abbonamenti sono acquistabili solo presso la biglietteria del Teatro Verdi

Info web rassegna

https://www.teatrostabileveneto.it/events/category/aperitivo-a-teatro-padova/