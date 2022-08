La formula piace molto: una nuova stagione di successi per Aperitivo a teatro Verdi

Cala il sipario su Aperitivo a Teatro, la tradizionale rassegna estiva dedicata a giovani e adulti promossa dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale in collaborazione con il Comune di Padova. Sabato sera alle 19, con l’ultima replica del Don Chisciotte di Michele Mori e Marco Zoppello, si chiudono gli appuntamenti del 2022: cinque spettacoli che, a partire dal 5 luglio, hanno coinvolto il pubblico con adattamenti contemporanei e soggetti originali di grandi testi del teatro mondiale.

Le produzioni

In scena sono andate produzioni e co-produzioni firmate TSV, con protagonisti i giovani, dagli allievi e allieve dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni agli attori e attrici della Compagnia Giovani del TSV, ma anche compagnie affermate del territorio come Teatro Bresci e Stivalaccio Teatro.

In scena

Con Madre Coraggio e i suoi figli – uno studio, R+G, La Dodicesima Notte, La Bisbetica Domata e Don Chisciotte, il Verdi ha offerto ventidue serate di teatro di altissima qualità. In particolare, spicca il successo da La Dodicesima Notte, che ha debuttato in prima nazionale: la nuova produzione firmata TSV- Teatro Nazionale, diretta e adattata da Veronica Cruciani – fresca vincitrice del prestigioso Premio Hystrio alla Regia – ha registrato il tutto esaurito in ogni replica.

Le date sold out

Con dieci date sold out e oltre duemila spettatori complessivi, questa rassegna, che prevede un momento di convivialità con un aperitivo alla fine di ogni pièce, si conferma essere uno dei format ideati dal Teatro Stabile del Veneto tra i più graditi dal pubblico: un’occasione di condivisione per godere a pieno del grande teatro anche in piena estate.

La nuova programmazione del Verdi

La programmazione del Teatro Verdi riparte a novembre con il ricco cartellone di spettacoli della stagione 22/23. La campagna abbonamenti, lanciata a fine giugno, è ancora in corso e permette di riservare una poltrona per 5, 6 o 11 spettacoli a seconda della formula scelta, con riduzioni esclusive per assistere anche agli spettacoli in programma al Teatro Goldoni di Venezia e al Teatro Mario del Monaco di Treviso.

Come di consueto, agli abbonati della Stagione 19/20 e 22 viene riservata la possibilità di confermare il proprio posto per gli spettacoli della Stagione 22/23.

Tutte le info sulla programmazione e per l'acquisto dei biglietti sono disponibili su www.teatrostabileveneto.it