Solidaria 2021: aperte le iscrizioni agli eventi

A partire da lunedì 6 settembre, sono aperte le iscrizioni agli eventi di Solidaria 2021. Attraverso il sito https://www.solidaria.eu/eventi-2021/, è possibile accedere ad ogni singolo evento e, cliccando su “Prenota il tuo posto”, ci si può registrare attraverso la piattaforma Eventbride.

Il festival

Dal 27 settembre al 3 ottobre, oltre ad alcuni appuntamenti che anticiperanno l’avvio ufficiale, si terrà la IV edizione di SOLIDARIA, il festival nato dal CSV di Padova e Rovigo in collaborazione con il Comune di Padova e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Verrà offerta alla cittadinanza una proposta di 40 appuntamenti per approfondire, con linguaggi diversi, il concetto di evoluzione, soprattutto alla luce dell’esperienza della pandemia, ma anche dei recenti studi in ambito evoluzionistico che hanno ribaltato la visione dell’evoluzione come lotta a favore di una prospettiva cooperativa e collaborativa: evolve e cresce - in ambito umano e animale ma anche nel mondo vegetale - chi trova forme di collaborazione e sostegno reciproci.

Info

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.solidaria.eu/.

Per rimanere aggiornati consigliamo di seguire la pagina Facebook del festival: https://www.facebook.com/SolidariaPadova

