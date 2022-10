APPASSIONATI: la psicologia tra ville, parchi e sale antiche, tutti gli eventi a Padova e provincia

Nonostante sia spesso “sulla bocca di tutti”, la psicologia è ancora oggi una disciplina poco conosciuta e viene associata dalla maggioranza del pubblico alla sola psicologia clinica e alla cura del disturbo mentale e del malessere. È invece una disciplina vasta, che spazia dall’intervento clinico allo studio della mente nelle diverse fasi della vita e nei vari contesti della vita quotidiana: dallo studio del bambino fino a quello dell’anziano, dal funzionamento della mente umana a quella dell’animale, per arrivare al comportamento di specie filogeneticamente molto distanti dall’uomo, come le piante.

La rassegna “APPASSIONATI”, da ottobre 2022 a giugno 2023, propone 13 tappe di approfondimento che offrono una rappresentazione ad ampio spettro della di questa affascinante disciplina. Un itinerario di eventi gratuiti, che si snoda tra dimore storiche e luoghi significativi di Padova e delle province venete.

Un’occasione speciale per conoscere il funzionamento della mente in relazione a contesti e momenti differenti della vita dell’uomo: insieme a oltre 40 docenti e esperti e in collaborazione con associazioni e istituzioni del territorio, la rassegna esplorerà tematiche note e inaspettate in seminari, incontri interattivi e laboratori aperti alla cittadinanza e ai professionisti.

Dalla prevenzione per le abilità mentali alle nuove forme di integrazione clinica nei disturbi depressivi e d’ansia; dal rapporto tra musica e psicologia alle credenze della fisica ingenua; dalla malattia di Parkinson al benessere psicologico e movimento corporeo; dall’effetto ristorativo di alcuni luoghi e del verde per la promozione della qualità di vita all’abuso dei mezzi tecnologici; dalla cognizione delle piante al comportamento degli animali. Tutte tematiche capaci di accendere la curiosità e l’interesse del pubblico.

Questa esplorazione sarà guidata da voci autorevoli della divulgazione e della ricerca, e da esperti capaci di fornire nuovi e interessanti spunti di approfondimento degli argomenti indagati. APPÀSSIONATI è una “dichiarazione”: chi costruisce conoscenza nell’ambito della disciplina, lo fa con PÀSSIONE vera e con desiderio che il pubblico comprenda l’importanza e le ricadute delle tematiche proposte. APPASSIÒNATI è un “invito” a fare proprie le nuove conoscenze e coltivarle con interesse vivo, per una visione completa e integrata della disciplina e dell’importanza che queste hanno sul ben-essere psicologico.

Rassegna di eventi aperti alla cittadinanza promossa dal Dipartimento di Psicologia Generale Università degli Studi di Padova. L'iniziativa si realizza nell'ambito sviluppo di attività di Terza Missione dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo, con il Patrocinio dell’Università degli Studi di Padova , del Comune di Padova , e della Provincia di Padova

Gli appuntamenti

(Tutti gli eventi sono gratuiti con registrazione obbligatoria https://dpg.unipd.it/appassionati/home/eventi)

La prevenzione... anche per le nostre abilità mentali

con Erika Borella, Elena Carbone, Enrico Sella e Specializzandi e specializzande della Scuola di Specializzazione Universitaria in Psicologia della Salute Palazzo Santo Stefano (PD) 21 ottobre 2022

con Erika Borella, Elena Carbone, Enrico Sella e Specializzandi e specializzande della Scuola di Specializzazione Universitaria in Psicologia della Salute Palazzo Santo Stefano (PD) 21 ottobre 2022 Le terapie psicologiche per l’ansia e la depressione: nuove forme di integrazione clinica e organizzativa

con David Clark, Giovanni De Girolamo, rappresentanti delle associazioni di pazienti AITSAM, UNASAM, LIDAP e ITACA, e molti altri presso Isola di San Servolo (VE) 26 ottobre 2022

con David Clark, Giovanni De Girolamo, rappresentanti delle associazioni di pazienti AITSAM, UNASAM, LIDAP e ITACA, e molti altri presso Isola di San Servolo (VE) 26 ottobre 2022 Il gioco come strumento preventivo dei disturbi del neurosviluppo

con Andrea Facoetti, Giovanna Puccio, Sara Bertoni, Sandro Franceschini e Telmo Pievani presso Archivio Antico, Palazzo del Bo (PD) 7 novembre 2022

con Andrea Facoetti, Giovanna Puccio, Sara Bertoni, Sandro Franceschini e Telmo Pievani presso Archivio Antico, Palazzo del Bo (PD) 7 novembre 2022 Benessere in movimento

con Sabrina Cipolletta, associazione Artemis e Jennifer rosa – collettivo di arte contemporanea presso Villa Godi Piovene (Grumolo delle Abbadesse, VI) 20 novembre 2022

con Sabrina Cipolletta, associazione Artemis e Jennifer rosa – collettivo di arte contemporanea presso Villa Godi Piovene (Grumolo delle Abbadesse, VI) 20 novembre 2022 Scopriamo se gli animali contano come noi

con Lucia Regolin e Rosa Rugani presso Museo Esapolis (PD) 26 novembre 2022

con Lucia Regolin e Rosa Rugani presso Museo Esapolis (PD) 26 novembre 2022 Galileo, Newton, e il signor Rossi. Perché è così difficile capire la Fisica?

con Michele Vicovaro presso Palazzo del Bo (PD) febbraio 2023

con Michele Vicovaro presso Palazzo del Bo (PD) febbraio 2023 Musica, intelligenza e la paura del pubblico

con Massimo Grassi e Christian Agrillo presso Auditorium Pollini (PD) marzo 2023

con Massimo Grassi e Christian Agrillo presso Auditorium Pollini (PD) marzo 2023 La malattia di Parkinson: una sfida sociale

con Patrizia Bisiacchi, Angelo Antonini, Andrea Ermolao, Daniele Paolucci di Associazione Parkinson Padova presso Villa Parco Bolasco (Castelfranco, TV) 18 marzo 2023

con Patrizia Bisiacchi, Angelo Antonini, Andrea Ermolao, Daniele Paolucci di Associazione Parkinson Padova presso Villa Parco Bolasco (Castelfranco, TV) 18 marzo 2023 Della Bellezza e della Cura. Il legame tra cura dei luoghi e cura delle persone

con Francesca Pazzaglia, Leonardo Punzi, Mario Po', in collaborazione con HEMOVE Onlus presso Ospedale Civile Umberto I (VE) 14 aprile 2023

con Francesca Pazzaglia, Leonardo Punzi, Mario Po', in collaborazione con HEMOVE Onlus presso Ospedale Civile Umberto I (VE) 14 aprile 2023 Il respiro del mondo: stato vegetale

con Francesca Pazzaglia, Patrizia Menegoni, Bartolomeo Schirone, Marco Dinetti, Alessandra Viola e Umberto Castiello presso Orto Botanico (PD) 21 aprile 2023

con Francesca Pazzaglia, Patrizia Menegoni, Bartolomeo Schirone, Marco Dinetti, Alessandra Viola e Umberto Castiello presso Orto Botanico (PD) 21 aprile 2023 Invecchiamento attivo: evidenze e proposte della ricerca psicologica

con Franca Stablum e Elisa Di Rosa presso Sala degli Anziani (PD) e Palazzo Marconi (Sandrigo, VI) maggio 2023

con Franca Stablum e Elisa Di Rosa presso Sala degli Anziani (PD) e Palazzo Marconi (Sandrigo, VI) maggio 2023 (Ab)uso dei mezzi digitali: controllare o farsi controllare dalla tecnologia? Dallo sport alla meditazione, strategie vincenti per le nuove generazioni

con Giovanni Mento e Michele Guidi presso Villa Grimani Valmarana (Noventa Padovana, PD) maggio 2023

con Giovanni Mento e Michele Guidi presso Villa Grimani Valmarana (Noventa Padovana, PD) maggio 2023 Stare bene nell’ambiente e sapersi orientare: l’esempio del Giardino Parolini

con Chiara Meneghetti e Veronica Muffatto presso Giardino Parolini (Bassano del Grappa, VI) giugno 2023

Info web

https://dpg.unipd.it/appassionati/home/eventi

https://dpg.unipd.it/appassionati

Foto articolo da comunicato stampa