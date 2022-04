Università, all'Orto Botanico apre un museo da 600 mila esemplari di piante

L'Orto Botanico entro l'anno avrà il suo museo. Nell'erbario 600 mila esemplari di piante. Il Bo ha deciso di renderle protagoniste del Museo Botanico in una mostra che dovrebbe aprire entro la fine dell'anno all'interno dell'Orto. Un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione e rilancio del patrimonio museale del Bo, che quindi avrà nel Museo della Natura e dell'Uomo il suo fiore all'occhiello. Il museo per il cui allestimento è stata bandita una gara europea da 750 mila euro, sorgerà nella palazzina del prefetto dell'Orto Botanico antistante la parte storica - scrive il Mattino di Padova - e il percorso aperto al pubblico verrà approntato nella parte al pian terreno per estendersi su una superficie di circa 600 metri quadri, cui se ne aggiungono altri 400 nella parte superiore destinata a ospitare l'erbario a uso scientifico, il deposito delle collezioni e l'area didattica. In questa seconda zona sarà possibile accedere su appuntamento. Negli stessi spazi troverà posto anche la biblioteca Pinali, con codici e documenti che costituiscono un tassello importante nell'ambito della medicina. Nell'erbario sono conservati fogli con oltre 600.000 esemplari tra piante essiccate, alghe, funghi e licheni. Ma c'è anche la collezione di de Pisis, composta da circa 1.100 campioni di felci e piante