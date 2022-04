Arcella Bella 2022: torna al Parco Milcovich uno degli appuntamenti più attesi a Padova

30 concerti, 140 giorni di iniziative, buon cibo, una rassegna di cinema all’aperto a cura del Multisala Astra, un gruppo di lavoro under 35, obiettivo 100mila presenze. Arcella Bella, appuntamento saliente dell’estate padovana, torna per il quarto anno al Parco Milcovich, nel quartiere più grande di Padova.

Una ‘città nella città’

Una ‘città nella città’ giovane, multiculturale e inclusiva che vive oggigiorno una fase di sviluppo anche grazie alle numerose realtà che qui si stanno affermando. Negli ultimi anni le 40 comunità e associazioni del territorio hanno trovato nel Milcovich, totalmente rinnovato nella gestione, una naturale casa per realizzare le proprie idee nell’ambito della cultura, arte, e socialità. Dall’ultimo weekend di aprile le attività a calendario saranno sportive, musicali, teatrali (arte contemporanea, stand-up comedy), conferenze, cene etniche, workshop. Molte delle iniziative saranno realizzate in sinergia con le realtà del circondario e della città: da qui il nome della rassegna: il meglio, il bello del quartiere e oltre.

«I nostri parchi vivi»

L'assessora all'Ambiente, Verde, Parchi e Agricoltura Chiara Gallani afferma: «Una delle più importanti azioni di questi 5 anni è quella di aver reso i nostri parchi vivi: il verde pubblico riesce ad essere protagonista della città e dare quei servizi che aumentano il benessere e la qualità della vita dei cittadini. Sono molti i parchi che sono diventati un punto di riferimento per famiglie, giovani e per tutti i padovani. E' quindi un grande piacere confermare la presenza all'Arcella della manifestazione Arcella Bella, che si inserisce nella più ampia gestione del Parco Milcovich, uno dei parchi urbani più frequentati, con un'offerta culturale di alta qualità, occasione di comunità che dà un motivo in più per andare al parco e per trovarsi assieme nel verde».

Tra i prossimi appuntamenti:

Venerdì 29 aprile - Apertura con i Mombao, reduci dallo straordinario successo di X Factor 2021

Sabato 7 maggio - Concerto dei Soviet Soviet, eccellenza alternative/rock italiana spesso all’estero.

Sabato 14 maggio - Dumbo Gets Mad in concerto

Venerdì 3 giugno - Esibizione a cura dell’Istituto italiano di Cumbia

Sabato 11 giugno - Fine Before You Came in concerto

Venerdì 8 luglio - Diaframma in concerto

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre - Grande evento di chiusura

Dettagli

Durante l’estate alcune giornate verranno dedicate al cibo grazie a eventi a tema. Spettacoli e musica si terranno su un palco principale e un second stage. Ogni tipo di esibizione è a libero accesso, non è previsto un biglietto di ingresso, è gradita un’offerta. Arcella Bella è il punto di massimo sviluppo della gestione annuale del Parco Milcovich a cura dell’Associazione Culturale Il Coccodrillo in collaborazione con Big Maff SRLS. In continuità con le precedenti edizioni, l’organizzazione si impegna nel rispetto delle normative Covid-19 vigenti.

Foto articolo - Arcella Bella ©Francis Turatto