E' uscito il nuovo libro di Sebastiano Arcoraci sulle morti bianche e la sicurezza sul lavoro

Dopo la prima presentazione, avvenuta in Sicilia il 18 dicembre scorso, ora tocca a Padova. Parliamo del libro di

Sebastiano Arcoraci: "Una bella e triste storia di sassineria in Sicilia. Peppino e i suoi compagni". L’autore, giunto alla sua settima fatica letteraria, racconta nel romanzo, edito da Lombardo Edizioni, la storia di un uomo, che dopo aver dedicato la sua intera esistenza al lavoro e alla famiglia, muore prematuramente, forse a causa di questo. Il racconto, seppure in forma romanzata, affronta il tema ormai drammatico delle “morti bianche”e della sicurezza sul lavoro. La vicenda della sua vita, e quella dei suoi amici e compagni di lavoro, ci offre un immagine della Sicilia e dei suoi contrasti, della sua bellezza e dei sacrifici delle sue genti, che credono ancora nel riscatto sociale e nell'affermazione della propria personalità attraverso il suo nobile valore. Sarà così che Peppino e i suoi compagni, lungo tutto il tragitto delle loro vite, a tratti intervallati da momenti di spensierata allegria, intrecceranno i loro destini, con quelli di un'isola bellissima, e sfortunata, ma anche di un Italia, e dei suoi eventi, anche tragici, che dagli anni '70 si prolungheranno fino ai nostri giorni, intrisi di sconfitte e di vittorie, che ne fanno pur sempre il Paese di cui andare comunque orgogliosi.

Arcoraci

Sebastiano Arcoraci è nato in Sicilia, si è laureato a Bologna in Giurisprudenza e attualmente vive a Padova. Già Assessore alla Pubblica Istruzione alla Provincia di Padova dal 1999 al 2004, attualmente è dirigente sindacale, occupandosi di problematiche legate al mondo del lavoro, opinionista, ed è consulente legale. Ha pubblicato: Cronaca di un funerale in Sicilia ( Cleup 2015); Testimone a Latere ( editrice Il Torchio 2017), Mafia Light ( Cleup 2019 ), Omicidio Massone ( Imprimenda 2020), Sud e Nord uniti " viralmente "( Amazon 20211), Triangolo Omicida- Dic. 2021 - Edizioni Lombardo