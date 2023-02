Novità audiolibri de LA CASE Books: “La vedova di Murua di Jean Pierre Ceccacci”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

È uscito a gennaio su Audible e su Apple Libri “La vedova di Murua”, il thriller di Jean Pierre Ceccacci letto da Luigi Loperfido. LA CASE Books ha pubblicato in audiolibro il fortunato romanzo di Jean Pierre Ceccacci, autore italoamericano che ha esordito nel 2022 proprio con “La vedova di Murua”.

Un thriller atipico, ambientato a Tenerife, che mette il lettore di fronte a una domanda scomoda: siamo davvero capaci di autodeterminarci o il nostro futuro è un libro già scritto? Il protagonista della storia scritta da Ceccacci e narrata con maestria da Luigi Loperfido si troverà di fronte alla possibilità di rispondere a questa domanda, ma potrà farlo pagando un conto molto salato.

La vedova di Murua mischia sapientemente gli elementi classici del genere: un oggetto feticcio capace di esercitare una malefica influenza su chi lo possiede, una storia d’amore impossibile, azione e colpi di scena.

Edgar, il protagonista dell’audiolibro, inizia così nel corso della storia una vertiginosa discesa verso l’inferno. Sta agli ascoltatori scoprire se quello che ha in mano è un biglietto di sola andata…

Può un orologio da taschino condizionare la mente del suo possessore fin tanto da fargli commettere atti malvagi? Edgar è un giusto, un ragazzo dall'animo nobile che durante un viaggio in aereo si imbatte casualmente in un vecchio dalla moralità discutibile. Dopo quell'incontro Edgar non sarà più la stessa persona. Il giovane ruberà l'orologio da taschino dell'oscuro personaggio e comincerà a percorrere la strada della dannazione.

I rintocchi dell'oggetto maledetto lo accompagneranno nelle scelte sbagliate, nella presunta colpevolezza di un omicidio e nell'amore impossibile verso la donna del suo migliore amico.

La verità è solo un miraggio e una domanda vibra nelle nostre coscienze: ognuno di noi è davvero responsabile delle proprie azioni oppure esiste un destino già scritto? C'è qualcosa che Edgar nel corso della sua vita non riesce a togliersi dalla mente. Cos'hanno in comune lui e quel vecchio arrogante incontrato sull'aereo tanti anni prima? Perché gli ricorda tanto il nuovo se stesso?

Jean Pierre Ceccacci

Jean Pierre Ceccacci è uno che, come tanti, custodisce un sogno nel cassetto. Durante la pandemia riprende l'iniziale stesura di un romanzo iniziato tanti anni prima. La scrittura troverà mille ostacoli fra il suo impiego come addetto di scalo della ex Alitalia, la perdita del padre e la felice ma molto impegnativa nascita di un figlio. Nonostante tutto continua a scrivere portando a termine La Vedova di Murua che approda in libreria per i tipi di Porto Seguro nel 2022. Nel 2023 il suo romanzo viene pubblicato anche in formato audiolibro da LA CASE Books

LA CASE Books

LA CASE Books è un progetto nato nel 2010 da un’idea di Jacopo Pezzan e Giacomo Brunoro. Amici fin dai tempi del liceo nei primi anni ’90, Pezzan e Brunoro hanno creato una realtà editoriale indipendente che si è distinta per le sue proposte fuori dagli schemi. Nata come casa editrice specializzata in eBook e Audiolibri, LA CASE Books oggi pubblica anche libri cartacei ed è presente in tutti i più importanti digital store mondiali con quasi 2.000 titoli in 8 lingue (inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo e polacco) tra libri, audiolibri, ebook e podcast.

Dopo aver tagliato il traguardo dei 10 anni di vita nel 2020 LA CASE Books ha continuato a crescere, come sottolinea Pezzan: “Nei primi anni 2000 la rivoluzione digitale ha fatto nascere tantissime start up. Dopo un decennio poche sono ancora attive. Noi, per fortuna, siamo in piena espansione. Ci piace dire che abbiamo la testa a Los Angeles e il cuore in Italia: abbiamo unito il pragmatismo americano alla creatività italiana”.

“Siamo una piccola casa editrice indipendente, la nostra parola d’ordine è sperimentare”, continua Brunoro. “Siamo stati i primi a raccontare il TRUE CRIME in italiano con una serie di audiolibri che continuano ad andare benissimo, ma non ci siamo certo fermati: dagli audiolibri teatrali con Gaetano Marino a quelli dal sound design cinematografico, dagli ebook multimediali ai primi eComics (pubblicati ormai nel lontano 2012), fino ai libri cartacei e agli audiobook prodotti con l’AI per i mercati internazionali. Negli ultimi dodici mesi abbiamo investito in tante nuove produzioni in inglese e in spagnolo, i due mercati più interessanti oggi per quanto riguarda gli audiolibri, ampliando in maniera significativa il nostro catalogo. Ad ogni modo continueremo sempre a produrre titoli originali in Italiano, del resto questo è il nostro DNA”.

Info

+39 3921267822

info@lacasebooks.com

www.lacasebooks.com