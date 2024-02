Storie di strane avventure, il nuovo audiolibro dedicato ai più piccoli firmato LA CASE Books

È disponibile da lunedì 12 febbraio “Storie di strane avventure”, il nuovo audiolibro pubblicato da LA CASE Books dedicato ai più piccoli. Scritto e messo in voce da Gaetano Marino, storico collaboratore del digital publisher californiano, l’audiolibro presenta una serie di racconti fantastici pensati per i bambini e le bambine che vogliono viaggiare con la fantasia.

Verso mondi fantastici

Storie di strane avventure, infatti, è un affascinante audiolibro che trasporta gli ascoltatori in mondi fantastici e straripanti di fantasia. Ogni storia è una nuova sorpresa, un enigma da risolvere e un'incredibile lezione da imparare. Racconti fantastici di viaggi, sogni e burle.

L’importanza dell’ascolto

«Il mondo del sonoro e della parola è da sempre il mondo ideale delle storie, e i bambini lo sanno bene» commenta Giacomo Brunoro, direttore editoriale di LA CASE Books. «Del resto nel nostro catalogo, che conta ormai più di 2.000 titoli, le fiabe e le favole sono tantissime e hanno da sempre un enorme successo di pubblico. E questo in tutte le lingue, segno che, quando si parla di storie fantastiche, la dimensione dell’ascolto è fondamentale in tutte le culture».

La storia

Grazie alla magistrale e coinvolgente interpretazione teatrale di Gaetano Marino i piccoli ascoltatori e le piccole ascoltatrici scopriranno la storia delle due regine, la sorte di Crisponzio Stregospaventa, di Monsiuer Pigolò, di Arehia e il giardiniere dei sogni, del cucù nella notte tempestosa, di Crisponziella e l'amato girasole, del balestriere senza nome, della pelliccia dell'orchessa Anguana e tantissime altre storie.

La voglia di sognare

«Ho cercato di raccontare storie che, pur affondando le loro radici nell’immaginario classico, riuscissero a parlare un lingua contemporanea» commenta Gaetano Marino, autore e interprete dell’audiolibro. «Sono da sempre un canta-storie, in tanti anni di esperienza sui palchi, in mezzo alle persone e dietro al microfono ho avuto modo di raccontare storie di ogni tipo. È inevitabile dunque che in questo audiolibro ci siano tante influenze classiche, ma anche tanti spunti attuali perché i bambini e le bambine di oggi, come sentiamo spesso ripetere, “non sono più quelli di una volta”. Ma c’è una cosa che accomuna tutti i bambini e le bambine di tutte le età e di tutte le epoca: la voglia di sognare e di vivere avventure fantastiche».

L’audiolibro

Titolo : Storie di strane avventure. Racconti fantastici di viaggi, sogni e burle

: Storie di strane avventure. Racconti fantastici di viaggi, sogni e burle Autore : Gaetano Marino

: Gaetano Marino Speaker : Gaetano Marino

: Gaetano Marino ISBN: 978-1-953546-28-9

978-1-953546-28-9 Durata: 8h 30m

8h 30m Distribuzione: streaming in abbonamento su Audible, digital download su Apple Libri

LA CASE Books

LA CASE Books è un progetto nato nel 2010 da un’idea di Jacopo Pezzan e Giacomo Brunoro. Amici fin dai tempi del liceo nei primi anni ’90, Pezzan e Brunoro hanno creato una realtà editoriale indipendente che si è distinta per le sue proposte fuori dagli schemi. Nata come casa editrice specializzata in eBook e Audiolibri, LA CASE Books oggi pubblica anche libri cartacei ed è presente in tutti i più importanti digital store mondiali con più di 2.000 titoli pubblicati in 8 lingue (inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo e polacco) tra libri cartacei, audiolibri, ebook e podcast.

Info

+39 3921267822

info@lacasebooks.com

www.lacasebooks.com

Foto articolo da comunicato stampa

