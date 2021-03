Dreaming Academy: nuovo appuntamento con le audizioni online per l’anno accademico 2021/2022

L’Accademia di Padova apre le sue porte virtuali agli aspiranti artisti del domani. A seguito della richiesta, verranno inviate le indicazioni riguardo il materiale da produrre necessario per l’audizione e tutte le modalità di inoltro del materiale, che dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 2 aprile 2021

Anche in questo periodo di emergenza e grande confusione che l’Italia -come anche altri Paesi- stanno attraversando, Dreaming Academy non si è fermata e ha continuato a dare la possibilità di continuare a coltivare la propria passione sia ai propri allievi che a tutti coloro che lo desiderassero, in sicurezza e senza rinunciare in ogni caso alla qualità del servizio.

Accademia online

Per mezzo di una piattaforma virtuale, è stata ricreata una vera e propria accademia online: corsi di musical, recitazione, danza, canto e musica a cui tutti abbiano potuto accedere e seguire online, anche se la distanza e le attuali restrizioni non hanno permesso di raggiungere la nostra sede fisicamente!

Le candidature

Date queste premesse, Dreaming Academy assicura la possibilità a tutti gli aspiranti performer di potersi candidare in via telematica alle audizioni per il prossimo anno accademico del Triennio Professionalizzante, percorso formativo certificato dalla “Rock School of London – sezione PAA, Performing Arts Awards”.

Come partecipare alle audizioni

Per accedere alle audizioni, i candidati dovranno farne richiesta inviando una mail all’indirizzo info@dreamingacademy.it, con i seguenti dati anagrafici:

nome e cognome;

recapito telefonico e indirizzo mail;

città e provincia di provenienza.

La scadenza

A seguito della richiesta, verranno inviate le indicazioni riguardo il materiale da produrre necessario per l’audizione e tutte le modalità di inoltro del suddetto materiale, che dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 2 aprile 2021.

La qualifica

Dal 2012 Dreaming Academy ha l’obiettivo di formare tutti coloro che vogliono far diventare del Musical e dello Spettacolo la loro professione, con una proposta formativa post-diploma di 3 anni che prevede una frequenza di 30 ore settimanali, obbligatoria per essere promossi all’anno successivo.

Viene proposto un piano di studi completo e all’avanguardia, che segue il modello formativo anglosassone, affrontando le diverse materie artistiche sia dal punto di vista pratico che teorico.

Al termine del percorso accademico, viene rilasciato un diploma riconosciuto a livello nazionale ed internazionale che qualifica come “Tecnico delle Arti Sceniche e Performative”.

“Non lasciare che le circostanze attuali soffochino le tue passioni, lascia respirare la tua Arte e libera te stesso!”

Per maggiori informazioni

329 7777243

info@dreamingacademy.it

www.dreamingacademy.it

Facebook: Dreaming Academy

Instagram: dreamingacademy